Deportes Quindío vs Boyacá Chicó EN VIVO: los ajedrezados igualan

Deportes Quindío tiene en su casa la posibilidad de quedar campeón en el primer semestre del Torneo BetPlay, una conquista que hará mucho más fácil su posibilidad de ascender a la máxima categoría. Sin embargo, con un marcador incierto por un empate sin goles, Boyacá Chicó quiere quedarse con el título en condición de visitante.

Siga el partido en vivo acá:

85' Sale Kevin Londoño y entra Dairon Mosquera.



83' ¡Gooooooooool del Deportes Quindío! Luis Fabián Mina aprovecha un centro de Leyser Chaverra para empujarla al fondo.



81' Entra Felipe Cifuentes en Quindío por Exneyder Guerrero.



78' ¡Goooooooool de Boyacá Chicó! Wilmar Cruz gana por el aire con un testarazo al fondo.



75' ¡Insólito fallo de Boyacá Chicó! Se jugó la vida César Hinestroza ante Wilmar Cruz. Con portería vacía define e Hinestroza salva con una barrida magistral.



71' Nueva tarjeta amarilla para Boyacá Chicó. Es amonestado Delvin Alfonso por una dura plancha a un contrario.



69' Mucho espacio para el Deportes Quindío, maneja Exneyder Guerrero en el área, engancha, y saca un remate para la seguridad de Rogeiro Caicedo.



67' Primera sustitución en el Quindío. Sale Jairo Roy Castillo y entra Jairo Borrero.



65' Primera tarjeta amarilla en Quindío, amonestado Sebastián Ayala por cortar el avance de Geimer Balanta.



64' Quindío activa el contragolpe, Fabián Mina define con un remate por encima.



63' Infracción de Harold Balanta a Wilmar Cruz en la lejanía. Se prepara Henry Plazas a la ejecución y pega en la barrera.



60' Buscaba el balón Wilmar Cruz y llega primer Mathías Cubero al balón asegurando la pelota.



57' Volcado al ataque Eduard Banguero que saca un remate cruzado sin dirección.



54' Nueva ejecución de Sebastián Támara, Henry Plazas choca con Mathías Cubero que queda en el suelo. Se para rápidamente.



53' Primer cambio del juego. Boyacá Chicó mueve sus piezas con la salida de Brayan Moreno e ingresa Jacobo Pimentel.



48' Responde Boyacá Chicó con una llegada de Brayan Moreno que remata a la malla exterior del pórtico quindiano.



45' Empieza el segundo tiempo. Deportes Quindío 1-0 Boyacá Chicó.



45+2' Queda en el suelo Mathías Cubero por un choque con Elkin Mosquera. Finaliza el primer tiempo, Deportes Quindío 1-0 Boyacá Chicó.



45' Se añaden dos minutos más. Vamos hasta el 47.



44' En busca de la pelota, Brayan Moreno sube la pierna e impacta con una patada a Breinner Paz. Dura infracción.



43' ¡Tremendo derechazo de Eduard Banguero con potencia, pero Mathías Cubero ataja con seguridad!



40' Tiro de esquina de Sebastián Támara que cabecea Elkin Mosquera anticipando a Mathías Cubero y se va desviado.



39' Quindío está pecando mucho con varias infracciones cercanas que le dan al Boyacá Chicó opciones de atacar con la pelota quieta.



36' Cobro de tiro libre del Boyacá Chicó. Envío al punto penal y cabezazo de Elkin Mosquera sin dirección.



34' ¡Goooooooooooool del Deportes Quindío! Jairo Roy Castillo a la ejecución para abrir el marcador desde el penal.



32' Centro de Leyser Chaverra y mano abierta de Elkin Mosquera cerca de la línea del área. Milimétrica acción. La jugada es chequeada por el VAR y la decisión de Nolberto Ararat cambia a decretar penal.



31' Grandes cierres defensivos en cada equipo. No hay un claro dominador, las revoluciones bajaron.



26' Buen corte de Breinner Paz aplicando su cuerpo evitando la jugada individual de Geimer Balanta.



21' Centro venenoso de Jairo Roy Castillo al que no alcanza a llegar Exneyder Guerrero a definir.



18' ¡Primer aviso quindiano! Centro de Leyser Chaverra y Fabián Mina cabecea suave a las manos de Rogeiro Caicedo.



17' Primera amonestación en el juego. Kevin Londoño recibe la tarjeta amarilla por infracción a Leandro Angulo.



16' En un lateral centro de Leyser Chaverra, el balón quedó suelto para Jairo Roy Castillo que saca un remate sin dirección.



12' Pelotazo de Henry Plazas que busca a Wilmar Cruz, y el remate cruzado se fue desviado.



10' Partido tranquilo en el Estadio Centenario sin muchas opciones de gol en los primeros minutos de juego.



7' Nueva infracción, esta vez de Wilmar Cruz a César Hinestroza a favor de Quindío.



6' Primera infracción del partido. Leyser Chaverra baja a Eduard Banguero en su propio terreno de juego.



5' Quindío se toma confianza con centros, pero no encuentran rematadores. Delvin Alfonso cabeceó para dejarle el balón a su arquero, Rogeiro Caicedo.



3' No hay un claro dominador en el inicio del partido. Quindío se animó con un centro que controló con facilidad Rogeiro Caicedo.



0' Nolberto Ararat hace sonar el silbato y ya se juega entre Deportes Quindío vs Boyacá Chicó.



Suenan los actos protocolarios en el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia.

Alineaciones: