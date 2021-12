¿Cortuluá o Chicó? Se conoce ascendido en plena polémica con Unión

Después del polémico ascenso de Unión Magdalena, este domingo se conocerá al otro nuevo inquilino de la Liga Betplay para 2022. Cortuluá y Boyacá Chicó pelearán por ese puesto en plazas distintas. El equipo corazón del Valle, al que ya se le ha escapado recientemente el ascenso, buscará que esta sea la vencida. Depende de sí, pero tendrá que derrotar a Real Cartagena de visita. Por otro lado, los 'ajedrezados' lo harán de locales frente a Leones. Necesitan un empujón de los heroicos.

Este sábado se sentenció la suerte del cuadrangular B, con la victoria del ciclón que aunque con suspicacias, ganó y se convirtió en el primer ascendido. Terminaron primeros en su grupo con 11 puntos, destronando a Fortaleza que incluso perdiendo estaba regresando a primera. El equipo atezado acabó segundo con 10 unidades.



En cuanto a la definición del cuadrangular A, los partidos serán a las 8:10 pm. Todos los reflectores estarán sobre los estadios Jaime Morón y La Independencia. Cortuluá llega líder con 10 puntos, mientras que Chicó suma 8. A los de Jaime de la Pava les sirve incluso un empate, siempre y cuando los boyacenses no ganen. Se medirán al último de su grupo, que apenas ha conseguido dos empates; además lo vencieron 3-1 en Tuluá. Tienen el viento a favor.



Chicó intentará regresar a primera seis meses después de haberse ido a la B. Al frente tendrá a Leones, con el que no pasó del 0-0 en Itagüí. Los dirigidos por Mario García vienen de caer 1-0 frente a Cortuluá en la jornada anterior, con lo que rompieron una racha de seis partidos sin recibir gol. Tienen buena diferencia de gol y esto podría jugarles a favor, sin contar que cerrarán de local y en una plaza compleja, en la que no han perdido este semestre por Torneo (siete victorias y dos empates).