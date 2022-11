Huila vs Quindío, primer round del repechaje: se busca ascendido

Después del trago amargo que le dejó la gran final del Torneo Betplay 2022, Atlético Huila se juega la última carta por el ascenso frente al mejor equipo del año, Deportes Quindío. El campeón del segundo semestre ya dejó escapar su primera chance ante Boyacá Chicó y sabe bien que en casa tendrá que sacar una buena ventaja.



Y es que justamente, este viernes se vivirá el primer duelo entre Huila y Quindío por el repechaje del ascenso. Se enfrentan nada más y nada menos que el subcampeón y el primero en la reclasificación de 2022. Solo hay lugar para uno y el que no lo consiga, tendrá que seguir pensando en la B por otro año.

Atlético Huila consiguió recuperar en la última semana a varias fichas claves, que incluso no pudieron estar en la vuelta ante Boyacá Chicó. La seguidilla de partidos (cuatro finales en diez días) afectó al equipo huilense y no tuvo otro remedio que concentrarse en recuperar jugadores pensando en Quindío.



Por otro lado, Deportes Quindío no tiene acción desde el 7 de noviembre, cuando disputó la última jornada de los cuadrangulares semifinales. Ese día recibió en el Centenario de Armenia al Huila y le propinó una goleada 3-0, con tantos de Alexis Serna, Edward Cuernú y Yilton Díaz. Ha tenido tiempo de sobra para preparar este repechaje.



Los argentinos Néstor Craviotto y Óscar Héctor Quintabani, 'viejos conocidos' en el FPC, se encargarán de guiar a sus equipos con destino a la A. El que pegue primero en Neiva se llevará una ventaja importante a la vuelta que será el 29 de noviembre en Armenia.



Atlético Huila vs Deportes Quindío

Día: Viernes, 24 de noviembre

Hora: 8:00 pm

Estadio: Plazas Alcid

Árbitro: Éder Vergara

TV: Win Sports +



Alineaciones probables

Atlético Huila: Jhon Figueroa; Dylan Lozano, Aldair Cantillo, Leonardo Escorcia, Andrés F. Rivera; Jhon Lerma, Blas Díaz, Marcelo Dávalos; Andrés Amaya, John Méndez; Gustavo Britos.

DT: Néstor Craviotto



Deportes Quindío: Matías Cubero; Leyser Chaverra, Breinner Paz, Jhostin Medranda, César Hinestroza; Yilton Díaz, Alexis Serna, Jairo Roy Castillo, Exneyder Guerrero; Jairo Morrero, Christian Mina.

DT: Óscar Quintabani.