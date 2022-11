¿Boyacá Chicó o Atlético Huila? Liga Betplay conocerá nuevo inquilino

Este lunes en Tunja, la Liga Betplay conocerá a su nuevo integrante para 2023. La gran final del Torneo de la B se resolverá con el segundo round entre Boyacá Chicó y Atlético Huila, en el que los ajedrezados llegan con la ventaja de dos goles, después de imponerse en Neiva con anotaciones de Wilmar Cruz y Brayan Moreno.



En la final del segundo semestre, Atlético Huila le arruinó los planes al equipo de Mario García, que de haber ganado habría ascendido de manera directa. Los opitas buscarán remontar en una plaza difícil, como el estadio La Independencia, para evitar el repechaje ante Deportes Quindío.

El elenco huilense que dirige Néstor Craviotto, jugará su tercer partido en menos de una semana ante Boyacá Chicó. En la final del Torneo II-2022 se impuso en los penaltis, después de haber igualado la serie con gol de Andrés Amaya. En esa tanda la gran figura fue el arquero Jhon Figueroa, quien atajó el último cobro.



La última vez que se enfrentaron ambos equipos en Tunja fue justamente en la final de ida, cuando Chicó aprovechó un error defensivo para ganar con gol de Sebastián Tamara, casi sobre el ocaso del partido.



Esta vez llegan con desgaste por la seguidilla de partidos, algunas ausencias y varias dudas por lesión. Sin embargo, guardarán sus cartas hasta última hora, buscando sorprender al rival. Chicó y Huila disputan el partido más importante del año y no hay lugar al error. El que gane estará en primera y el que pierda seguirá sufriendo.



Los huilenses no tienen un panorama muy favorable, no solo por lo difícil que se le hace jugar en la altura, sino también porque perdió a su central titular, Aldair Cantillo, por expulsión. Además, tiene en duda la presencia de varios de sus titulares, quienes salieron con sobrecargas en el últimos partidos, y aún están en duda la presencia del veterano Sebastián Hernández.





Gran Final del Torneo Betplay 2022 - vuelta

Boyacá Chicó vs Atlético Huila

Día: Lunes, 21 de noviembre

Hora: 8:00 pm

Estadio: La Independencia

Árbitro: Jhon Hinestroza

TV: Win +



Alineaciones probables

Boyacá Chicó: Rogeiro Caicedo; Delvin Alfonzo, Henry Plazas, Elkin Mosquera, Eduard Banguero; Frank Lozano, Sebastián Támara, Kevin Londoño, Wilmar Cruz, Geimer Balanta; Brayan Moreno.

DT: Mario García



Atlético Huila: Jhon Figueroa; Dylan Lozano, Yosimarc Torres, Leonardo Escorcia, Andrés F. Rivera; Jhon Lerma, Blas Díaz, Marcelo Dávalos; Andrés Amaya, John Méndez; Gustavo Britos.

DT: Néstor Craviotto