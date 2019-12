Drama de varios jugadores en Real Cartagena: denuncian falta de pagos

Varios futbolistas del Real Cartagena están en vilo y viven una odisea en la B por falta de pagos, pues se le deben dos meses de salario por parte de una promotora ajena al club, pues el equipo sí está al día con este tema económico.



El jugador del conjunto heroico decidió denunciar este tema en FUTBOLRED, pero prefirió que su nombre no sea divulgado. Asimismo, contó cómo se dieron las contrataciones y el por qué no se le ha pagado a varios futbolistas, que ya son 15 con este tema. A ellos, según denuncia el deportista, se le deben dos meses de sueldo, aunque por parte del club sí están a 'paz y salvo'.

"Desde que uno llega al Real Cartagena, firma dos contratos: uno con el club y otro con una promotora llamada Real Cartagena S.A.S. Así, el club paga un mínimo a los futbolistas y esta promotora envía la mayor cantidad del salario a nosotros. A la fecha de hoy (2 de diciembre) el club está al día con la parte de sus pagos, pero esta promotora nos adeuda 2 meses de salario... no alcanzo ni a pagar lo que me cuesta la casa acá en Cartagena", empezó diciendo el jugador en FUTBOLRED.



Por otro lado, explicó el problema que hubo con esa promotora y se mantiene preocupado por la deuda de estos meses de sueldo, haciendo énfasis que son cerca de 15 futbolistas que pasan por esto.



"Desde hace tres meses, en esta promotora renunció Roberto Vergara, quien era el gerente y el que respondía por estos temas, a quien también hemos buscado, pero no ha sido posible encontrarlo. Luego, Dumek Turbay, Gobernador de Bolívar, fue quien quedó como presidente y no ha respondido por el tema de los futbolistas. Lo hemos buscado, hemos ido a la sede, pero todos los esfuerzos han sido en vano y no hemos tenido ninguna respuesta. Somos 15 futbolistas con este tema...", mencionó el jugador.



Finalmente, él y sus compañeros se mantienen a la espera de los pagos por parte del Gobernador, quien hasta el momento ya adeuda dos meses por parte de la promotora con la que se firmó el contrato.



"Yo lo veo en los juegos nacionales y chévere porque apoya el deporte, pero siento que con nosotros también debería. Lo hemos buscado de mil maneras, pero yo estoy pagando arriendo acá en Cartagena, los futbolistas hemos intentado contactarlo, pero no ha sido posible. Él debería pensar en la responsabilidad que asumió con nosotros y pensar en que los futbolistas también somos seres humanos con responsabilidades y familia", finalizó el futbolista.



Miguel Ángel Machado

Periodista de FUTBOLRED

Twitter: @miguelmachadom