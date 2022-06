¡Se queda! 'El presidente se embaló, le toca renovar al profe y a mí'

La estrella 17 trajo para Atlético Nacional una noticia muy esperada y muy feliz para la hinchada verde: Giovanni Moreno se queda.

La noticia se confirmó por varias vías. En la propia cancha del estadio Murillo Toro lo anunció Yerson Candelo: "Ya está. Ganemos la Liga y se queda. Esperamos que ahora está en él que cumpla y sigamos disfrutando su experiencia y todo lo que nos aporta, que volvamos a estar celebrando de nuevo, buscando la 18", dijo.

🏆 "Este título es más que merecido. Ahora, a trabajar por la estrella #18" Yerson Candelo.#LAFINALxWIN pic.twitter.com/bH6EimXfgs — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 27, 2022



Después, el técnico Hernán Darío Herrera lo dijo categóricamente cuando le preguntaron al propio Giovanni Moreno si se quedaba: "La respuesta es de Gio es, que si yo me quedo en nacional, él se queda", dijo.



Ya con la confirmación oficial, el propio Moreno lo anunció así: Les había dicho a los muchachos que iba a descansar y qué mejor que irse así; he vivido momentos difíciles, me amenazaron en Racing y me dijeron que me fuera pero me quedé porque quería seguir luchando. Ahora que me quiero ir y es una sensación extraña, quería irme hace mucho rato, pero el profe llega y arma un gran grupo, una familia y me sentí querido y acompañado. Con la ayuda de ellos seguí y cumplí el sueño de ser campeón con este equipo, que lo sufrí en su momento", señaló.



Y ojo al reto para la presidencia verdolaga: "con lo que dice el profe el presidente se embaló porque lo tiene que renovar a él y me tiene que renovar a mí. Si el profe sigue yo voy a continuar".