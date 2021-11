‘Si queremos ser finalistas, hay que sumar puntos por fuera': Candelo

Atlético Nacional acumula una racha negativa en la Liga, ya son cinco partidos sin poder ganar y de cara a los cuadrangulares semifinales, el conjunto verdolaga deberá regresar al triunfo si quiere mantenerse en la pelea para buscar el pase a la final. Yerson Candelo habló sobre el empate contra Junior y lo que viene el miércoles contra Deportivo Pereira.

“El sentir de todos fue que hicimos un gran juego, respetando el plan de partido. Por mucho tiempo mantuvimos la intensidad, si bien el miércoles tuvimos un desgaste que Junior no tuvo, pero lastimosamente no se nos dio el resultado. Sabemos que en un torneo como estos no podemos dar ventajas, debemos concretar las opciones que podamos generar, estamos mentalizados en lo que queremos y creo que este empate hay que hacerlo valer en el próximo partido en Pereira”, detalló Candelo.



Además, “en el todos contra todos fuimos tan fuertes de visitante como de local, hicimos una gran cantidad de puntos que terminaron siendo inalcanzables para los demás equipos. Pero ahora estamos en un nuevo torneo, donde todos arrancamos desde cero y toca ser muy estratégicos, vamos a tener partidos cada tres días y hay que darle mucho manejo. Nacional sale a proponer y ganar de local y de visitante. Si queremos ser finalistas, hay que sumar puntos por fuera de casa y no podemos perder más puntos de local”.



Pensando en los juegos que vienen, Yerson indicó que “conseguimos un gran objetivo que era la Copa, compartimos con las familias un poco, al otro día despertamos para preparar el siguiente partido. El grupo es consciente que debe conseguir más objetivos, estamos a la altura de lo que exige este equipo, buscaremos hacer un buen partido, conseguir un triunfo y recuperar los puntos que perdimos en casa”.



Finalmente, el ex Cali y Querétaro habló sobre cómo fue el trabajo previo al juego contra Junior. “El trabajo con nuestro analista de videos y el cuerpo técnico se fijó en la parte defensiva del rival. No sufrimos en el partido anterior en el juego aéreo, esperamos continuar con esa solidez defensiva y de esta manera, buscaremos revertir esta racha y demostrar la buena campaña que veníamos realizando”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8