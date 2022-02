No pide justicia, solo pide solidaridad: goleador fue víctima de robo

La inseguridad está ahí, a la vuelta de la esquina. Todos los ciudadanos la padecen y los futbolistas no son la excepción.

A muchos les dicen que es su culpa por andar en automóviles caros, exhibiendo sus lujos, cuando la responsabilidad de la seguridad no debería ser de un transeúnte. En fin. Lo cierto es que se denunció un robo pero no con el fin de exigir justicia sino más bien de pedir solidaridad.



El afectado fue Wilson Morelo, goleador de Independiente Santa Fe, quien volvió al país esta temporada para seguir haciendo historia con los 'cardenales'.



Historia es lo que tiene ahora para contar: "El día de hoy en Cajica, me fue hurtado de mi carro el pasaporte con la correspondiente visa. Agradezco cualquier información. Por favor ayudarme a difundir. Cel. 3026128624", publicó en su cuenta de Twitter.

El día de hoy en Cajica, me fue hurtado de mi carro el pasaporte con la correspondiente visa Agradezco cualquier información. Por favor ayudarme a difundir. Cel. 3026128624 — Wilson David Morelo (@Wilsonmorelo19) February 10, 2022

Es así: el difícil trámite de la visa norteamericana, el del pasaporte y hasta el de la denuncia policial puede tomar mucho tiempo y eso es lo que no tiene el deportista. Por eso espera que, una vez hurtado el carro, al menos le eviten el desgaste de perder sus documentos.



No se trata de fútbol, se trata de una situación difícil para un ciudadano más. Si puede ayudar, no ahorre esfuerzos.