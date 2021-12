‘Solo se mira el error’: Roldán, contra los críticos del arbitraje

En los medios es normal ver a los entrenadores dar razones de sus planteos, a los jugadores analizar su rendimiento e incluso a hinchas manifestar su inconformismo, pero los árbitros suelen cargar con la pesada maleta del silencio.



El árbitro de mayor nivel en Colombia, Wilmar Roldán, salió de ese lugar, se puso ante los micrófonos y quiso mandar un mensaje a todos aquellos que critican la profesión por el polémico nivel de varios de sus compañeros a lo largo del año.

En diálogo con ‘Saque Largo’ de Win Sports, el juez antioqueño pidió a la opinión pública que así como resalta los errores del arbitraje también reconozca las buenas actuaciones. Así mismo agradeció manifestó sentir el cariño de la gente por su extensa carrera en el fútbol local.



“Cuando las cosas salen bien también hay que exaltar el arbitraje. Todo el mundo habla mal, pero cuando los muchachos hacen las cosas bien también hay que decirlo. No todo es malo”, dijo.



Así mismo explicó que en su profesión se pelea con dos enemigos, “el desconocimiento total o parcial de las reglas de juego” y la más complicada “la pasión que genera el fútbol”.



En cuanto a la forma en que dirige los partidos que le corresponden, Roldán afirmó que le interesa darle ritmo a los partidos: “Yo trato de que siempre se vea un espectáculo digno de admirar para la gente que paga una boleta, la gente que paga el canal de Win. Es ver un partido con el máximo tiempo efectivo de juego”.



Agregó que su estilo es muy claro y eso beneficia al juego “porque los jugadores ya lo entienden”. “Si es falta es falta, pero si es una situación en la que puedo dar continuidad o norma de la ventaja, lo voy a hacer”, agregó.



Para finalizar expresó que en muchos estadios del país “el cariño se ve” cuando le toca dirigir. “En mucho lugares la gente me respeta, exalta lo que he hecho... más que los hinchas, el respeto que los jugadores tienen hacia mí hace que los partidos se desarrollen basados en el respeto y la responsabilidad”, concluyó.

