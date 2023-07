Atlético Nacional emociona a William Amaral: emotivo momento del DT

William Amaral sonrió con más ganas este sábado, luego del triunfo de Atlético Nacional 2-1 sobre Jaguares de Córdoba, en partido emocionante en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor II-2023.



El técnico brasileño celebró por la presencia de muchos jugadores juveniles, que hicieron un buen papel ante su afición: “La verdad es que la victoria siempre es mejor que el juego. Intentamos jugar, crear y el equipo de Jaguares se ha cerrado bastante bien. Ha sido un partido bien planteado. Hay que felicitar a los jóvenes, tenemos 10 jugadores sub-20, y son cosas que no pasan aquí desde hace muchos años, y también jugadores que no venían compitiendo, que habían tenido muy pocos minutos”.



Advirtió Amaral que “el proceso para tener a la gente jugando un buen fútbol es largo, no es fácil, y menos con gente tan joven como la que tenemos nosotros, pero en el camino que estamos, una de la virtud que tenemos es la de ganar por jerarquía y para nosotros crecer ganando es un lujo, un lujo para estos jugadores”.



La idea de juego que quiere para Nacional: “La idea está ahí presente y latente. Todos los entrenamientos se ven los mismos detalles y los mismos conceptos. La idea contempla el inicio del juego, la fase de creación, la fase de finalización, pero no siempre conseguimos tener el control de los momentos. Hay variables muy complicadas de controlar. En un partido de fútbol la emoción supera a la razón, cuando no hay lucidez para tomar decisiones, el proceso por mejor entrenado que sea acaba por no salir. Estoy satisfecho, la victoria es un bonus, es algo bueno que nos ayuda a consolidar. Esperamos seguir ganando y creciendo”.