Amaral vio otro partido de Atlético Nacional: ‘Me gustó el equipo’

Atlético Nacional perdió este domingo 1-0 en su visita a Millonarios, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II. Sin embargo, quedó la sensación de que el equipo bogotano pudo ganar por un resultado más amplio en El Campín, pero erró posibilidades de gol y le anularon dos goles.



Más allá de lo que puedan analizar los hinchas de uno y otro equipo, el técnico William Amaral habló de un partido parejo e igualado, y aunque lamentó el resultado, dijo que le gustó su equipo.



“Este ha sido un gran partido, muy bueno y bien jugado por los dos equipos. Fue extremadamente estratégico, nosotros conseguimos dejar algunos espacios que Millonarios tiene por hábito ocuparlos y justo así lo hicieron, pero esto hace parte del juego, estamos hablando de un equipo consolidado con quizás uno de los mejores o el mejor entrenador de la liga. Ellos son un equipo fuerte, pero al final fue un partido muy igualado”, dijo el brasileño.

El entrenador de Nacional destacó: “Tras la expulsión me gustó muchísimo el comportamiento del equipo, no me gusta el resultado, pero el equipo ha sacado su carácter y yo creo que es hubo un comportamiento espectacular”.



Amaral comentó que jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos también afectó su equipo: “El campo es grande y el balón redondo, y el problema es que es mucho más rápido que la gente, que las personas. Siempre es más difícil cumplir los espacios y con pasar el tiempo, la presión del resultado hay un desgaste no solo físico, sino que también psicológico y emocional, aun así, en tramos logramos cerrar la línea de pase muchos momentos”.