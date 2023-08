William Amaral: 'El equipo ganó, pero cometió muchos errores'

Atlético Nacional continúa su buen andar en la Liga BetPlay. Este domingo, el conjunto 'Verdolaga' estiró su invicto en el campeonato luego de vencer por la mínima diferencia a Atlético Huila en el Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva gracias al gol de Nelson Deossa cerca del cierre.

En rueda de prensa tras el final, William Amaral se refirió a la actuación de sus dirigidos y dejó claro que no le gustó lo que vio en el primer tiempo.

Balance del partido: “Tuvimos una primera parte mala, creo que hay dos momentos, el equipo terminó sufriendo bastante en el que hay un desgaste claro; es muy difícil mantener la calidad de los jugadores en tan poco tiempo de recuperación. En la segunda parte, con los cambios el equipo mejoró bastante, tuvimos más el balón en campo contrario, creamos más ocasiones, el equipo pudo circular mejor la pelota, lejos de lo que fue el último partido en la último partido en casa, creo que la victoria se dio gracias a la segunda mitad que hicimos”.



Planteamiento del partido: “El equipo consiguió hacer algunas cosas. Por más que un planteamiento de partido, siempre aparecen cosas nuevas. El partido te exige que te ajustes. Nosotros hicimos una segunda mitad muy buena. No estuvo lejos del último partido que hicimos en casa, pero hicimos buenas. Hicimos cosas menos buenas en la primera mitad, pero se acepta el resultado.



Salgo de aquí contento, más por el resultado que con la exhibición del equipo. No es posible mantener el nivel cualitativo del juego, en función sobre todo del desgaste de los jugadores. Estoy hablando de eso después de haber ganado el partido. Normalmente uno se excusa del cansancio. Por el cansancio no hay lucidez, tomamos malas decisiones, nos equivocamos y todo sale mal. Estoy hablando de esto porque ganamos el partido y, a pesar de haber ganado, el equipo ha cometido un montón de errores, principalmente por el desgaste que tiene, que difícilmente, se consigue recuperar”.



Fortalezas del Huila: “Todos los partidos de primera división son muy difíciles, muy igualados, los equipos tienen grandes entrenadores y eso hace que el partido siempre especial y complejo. Nosotros alteramos la dinámica del juego en la segunda mitad, en el primer tiempo fuimos sorprendidos por el contrario y tuvimos que ajustar, esto es fútbol. Huila si hace lo que hizo en el primer tiempo tiene todas las condiciones para hacer una Liga muy tranquila”.



Minutos de Tomás Ángel: “Tomás ha entrado bien al partido como ha entrado Eric y Solís. Hay que felicitarlos porque ingresaron bastante bien en el juego y terminaron cambiando el rumbo del partido. Acerca de la renovación es un tema que no me compete”.



Cambios en el XI titular: “El equipo cambió en muchas cosas. Son partidos diferentes, momentos distintos con planteamientos diferentes uno del otro, hicimos pequeños ajustes en función del contrario, de lo que queríamos respecto a lo ofensivo y defensivo, entonces son aspectos que siempre son variados y que debemos hacer ajustes constantes. Tuvimos un partido difícil, no es un América como fue el partido de Copa, pero tiene su dificultad”.