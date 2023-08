Nacional sufrió más de la cuenta en Neiva: triunfo contra Huila

Nacional sigue mejorando en los resultados, pero deja algunas dudas en el desarrollo del juego. Victoria importante contra Huila, para treparse a lo más alto de la tabla. Nelson Deossa cumplió con la ley del ex, para darle la victoria a los verdolagas.

El arranque del primer tiempo dejó ver la intención de Huila, esperar un poco más la iniciativa de Nacional, para llegar a atacar y aprovechar los espacios e ir a buscar el contragolpe. Sin embargo, esto no fue posible, pues ambos clubes entraron en una complicación de generar fútbol.



Entre las faltas y las aproximaciones a cada área, así transcurrieron los primeros 45 minutos, sin ninguna acción clara de gol para ambos clubes. De a poco, Huila fue encontrando espacios en las bandas, pero sin claridad al momento de definir.



La primera acción real de gol llegó hasta el minuto 65, con los cambios que hizo Amaral, con Tomás Ángel como protagonista, ante un cabezazo de Duque en un tiro de esquina, el numero 21 llegó desde atrás y no alcanzó a marcar el gol, ante la buena atajada de Figueroa.



Los cambios de William Amaral ayudaron a mejorar no solo el espectáculo, sino las acciones ofensivas de Nacional. Entre el minuto 68 y 71, los verdolagas generaron las dos acciones más claras del partido. Neyder Moreno mano a mano con Figueroa, luego de un contragolpe y Ángel en una espectacular chilena, donde el guardameta local salió figura.



Al minuto 76, Nelson Deossa cumplió con la ley del ex, rematando de media distancia y anotando el primer gol del partido. Las modificaciones de Amaral surtieron efecto y los verdolagas impusieron condiciones y lograron dominar el compromiso.



Nacional entró en un momento de relajación, perdiendo la pelota en los minutos finales y en el 88, Brandon Caicedo anotaba el gol del empate, en medio de la incertidumbre por un posible fuera de lugar, ante la posición del delantero. El VAR revisó la jugada y determinó el fuera de lugar.



Los verdolagas llegaron a 11 unidades, quedando en la segunda casilla de posiciones y en la siguiente jornada recibirán al Pasto. Por su parte, Huila se hunde en el descenso y en la próxima fecha enfrentará al Boyacá Chicó.