Montero salió de su área para agredir a un rival: insólita expulsión

Álvaro Montero fue el centro de atención en el Deportes Tolima 1-1 Deportivo Cali y no por sus atajadas. Esta vez, el guardameta que hizo parte de la última convocatoria de la Selección Colombia, vio la tarjeta roja por agredir a Hernán Menosse, capitán del Deportivo Cali, en una acción insólita en la que el portero salió de su área y persiguió al defensor hasta agredirlo por al espalda.

El suceso ocurrió, luego de que Menosse no dejara sacar rápido a Montero tras un tiro de esquina en el que el golero se quedó con el balón y se disponía a iniciar la jugada de contragolpe con su saque largo de brazo, como es costumbre. Menosse lo molestó en el saque, causando la reacción imperdonable de Montero, quien empujó fuerte a su rival frente al árbitro.



Tras la agresión, Jorge Marsiglia, defensor del Deportivo Cali, respondió con un golpe a Montero en la nuca . También fue expulsado.



La reacción de Montero es desconocida e infantil, pues es un arquero que hace parte de la Selección Colombia y no puede caer en este tipo de situaciones que, a primera vista, no son de tal gravedad como para agredir al contrario. ¡Hay que dar ejemplo!.