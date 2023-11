Para llorar, hincha azul: Willington prueba que no es tarde para soñar

Con la ilusión de un niño, pero a sus 71 años de edad, Willington Ortiz, leyenda viva del fútbol colombiano, ha cumplido un sueño.

"Vivo muy agradecido ahora con el doctor (Gustavo) Serpa, con Pitirri Salazar y con el profe (Alberto) Gamero, porque dieron el visto bueno para que regresara a Millonarios. Que ese sueño que tenía de volver a Millonarios se cumplió. Estoy muy feliz. Mi esposa me dice que me ve otra cara ahora, que cambié el semblante y estoy feliz. La vida conmigo ha sido muy benévola y los sueños que he tenido tanto de niño como de adulto se han cumplido”,

Willington Ortiz vuelve a Millonarios

Willington Ortiz vuelve a Millonarios

"Tengo un amor por Millonarios porque desde muy niño, cuando estaba en Tumaco, el equipo que siempre escuchaba que ganaba era de Millonarios. Uno era hincha del equipo que gana y desde niño siempre tuve ese amor por Millonarios. Pasé por tres equipos como jugador amateur y esos tres equipos me desecharon, llegué a Millonarios y me dieron la oportunidad de jugar, gané dos títulos y jugué nueve años con Millonarios”, añadió.



Campeón de Liga en 1972 y 1978 vestido de azul, su gran objetivo es claro: "No me puedo ir de este mundo sin aportarle algo a las nuevas generaciones... Quiero aportarle al club del que yo soy hincha y darle toda mi experiencia a los jóvenes que llegan a Millonarios, porque la idea es que el que llegue aquí es porque es el mejor, aquí tienen que estar los mejores, tanto como jugadores, como cuerpo técnico, como directivos porque Millonarios seguirá siendo el mejor club de Colombia, duélale a quien le duela”, concluyó.