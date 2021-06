Montero y una celebración de locos con Tolima ¡no le gustó al árbitro!

Deportes Tolima consiguió su tercer título de la historia, luego de derrotar a Millonarios en el El Campín por 1-2 (global 2-3). El elenco pijao, con Hernán Torres como DT, fue superior en la serie y en Bogotá se proclamó campeón del primer semestre del 2021.

Tras seis minutos de adición, finalmente, Carlos Ortega, juez de la contienda, dio el pitazo final, el cual le permitió celebrar al elenco pijao la consecución de su tercera estrella.



Sin embargo, hubo un hecho que no le gustó al colegiado, y es que Álvaro Montero, arquero y líder del vinotinto y oro, celebró con locura y levantó al Ortega en medio de la emoción. Fue al primero que vio.



Evidentemente, al árbitro Ortega no le gustó y se quitó de encima al golero del Tolima, quien no paraba de celebrar. Tras la acción, el colegiado decidió amonestar a Montero que siguió derecho y fue a celebrar con sus compañeros.