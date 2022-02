'El objetivo es clasificar entre los ocho, vamos paso a paso': Moreno

Deportivo Independiente Medellín buscará sacudirse como visitante el próximo viernes contra Once Caldas, por la cuarta fecha en la Liga I-2022. Víctor Moreno es uno de los jugadores que mejor nivel tiene en el equipo, el zaguero confía en marcar diferencia en Manizales. “El ambiente dentro del grupo es muy bueno, estamos empezando y estamos contento porque hemos ganado contra equipos importantes y seguimos creciendo”, comentó.

En cuanto al próximo rival, Moreno indicó que “Once Caldas es un gran rival, será un partido difícil, nosotros nos estamos preparando esta semana para hacer un muy buen partido. Los hemos analizado, estamos enfocados en lo nuestro y será importante ir a buscar los tres puntos en Manizales”.



Además, “nosotros en todas las canchas queremos ganar, enfrentamos al subcampeón Tolima, luego Patriotas y después al campeón Cali. Aspiramos en tener una senda de triunfos importantes y estamos trabajando en eso”.



En cuanto a la dupla que realiza con Andrés Cadavid, Moreno señaló que “con Andrés (Cadavid) nos venimos complementando muy bien desde el año pasado, nos ayudamos mucho y nos respaldamos. El objetivo que tenemos es clasificar entre los ocho, pero vamos paso a paso, afrontando cada partido”.



En lo personal, Víctor expresó que “el año pasado sufrí una lesión muy complicada, la recuperación fue difícil, pero ahora estoy muy bien físicamente, porque se podría recaer, preparándome muy bien. Fue un principio de pubalgia. Es muy bueno para mí y es un desafío para no desentonar. Aprendo de cada uno de mis compañeros y eso me sirve para crecer día a día, es una competencia muy sana. Hemos trabajado muy fuerte en el juego aéreo ofensivo y defensivo. Espero que pronto se me pueda dar el gol con Medellín”.



Finalmente, el jugador habló de lo que muestra este Medellín con respecto al de 2021. “La diferencia que veo en este equipo con respecto al del año pasado es que tenemos más elaboración de juego, más ataque y poco a poco vamos construyendo el equipo que buscamos tener. Los jugadores que han llegado son muy buenos, son grandes personas y cuando ocurre eso, es más fácil, nos hemos entendido muy bien y esperamos seguir de esa manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8