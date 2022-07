O. Caldas amargó la gran actuación de Márquez: empate en Santa Marta

Un ‘caballo’ de regreso a su ambiente. Ricardo Márquez fue la gran figura del Unión Magdalena, en el partido contra Once Caldas. Luego de un irregular paso por Millonarios, el samario retornó a su hogar, para volver a retomar el rumbo. Sin embargo, un tanto de Cubides en los minutos finales dejó todo emparejado.



De entrada, Unión Magdalena buscó el arco. Ricardo Márquez, luego de un pésimo andar por Millonarios, inició conectado con el frente de ataque. Jugada individual del ‘caballo’ para llevarse en dos pasos a dos jugadores del Once Caldas por la banda, centro al área, para que Diego Chávez rematara y anotara el primer gol del partido, a los cinco minutos.



¡QUE FORMA LA DE REGRESAR DEL CABALLO! Lo grita con todo, mira al cielo y se encamina una gran temporada para Ricardo. ⚽🐎#LALIGAxWIN pic.twitter.com/PnntiqSjMX — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 7, 2022

Contra la corriente, Once Caldas buscó ir al ataque, tratando de centrarse en los pases y aperturas que Piedrahita, Del Valle y Celis trataban de dar en la mitad de la cancha. La imprecisión en el último cuarto de la cancha fueron constante, por lo que las pocas acciones que los visitantes lograron generar, fueron controladas sin complicaciones para Unión Magdalena.



Los de Corredor buscaron en todo momento, conservar la posesión de la pelota, para poder iniciar el juego y generar algo de peligro. Para la segunda parte Diego Valdés y Ayron Del Valle tuvieron las más claras, para encontrar la igualdad. Habilitación del primero para el segundo, que se demoró en definir, con el arco en frente. En la siguiente, Valdés no remató con fuerza, dejando un remate débil, que controló Ramiro Sánchez.



La insistencia del Once Caldas daría sus frutos. Infracción de Fabián Cantillo, quien derribó a Diego Valdés. El central no cobró inicialmente, tuvo que ser llamado por el VOR, para que pasara a la zona de chequeo. Sanción de penalti, quien lo cobró fue Ayron Del Valle, engañando a Ramiro Sánchez, al minuto 79.



La alegría de los manizaleños duró poco, pues Unión Magdalena encontró el tanto del triunfo sobre el minuto 85, en un balón desde la banda, donde Ricardo Márquez anticipó a Torijano. Toque sutil y el ‘caballo’ le cambió la trayectoria, para vencer a Ortiz, al minuto 85. La ventaja del cuadro local duró poco, pues Cubides aprovechó el error defensivo, para rematar de chilena y decretar la igualdad.



Todo pudo tomar un rumbo para la visita. Un contragolpe dejó a Ramiro Sánchez como último hombre, siendo expulsado y dejando en problemas a su equipo.