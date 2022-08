¡Deportivo Pasto se mete en la pelea! Victoria ante Once Caldas

Monólogos en ambos tiempos. Los primeros 45 minutos fueron únicamente del Deportivo Pasto sacando el resultado adelante. Los segundos fueron para el Once Caldas, pero no pudo ni siquiera descontar el marcador con disparos en el palo. La falta de ideas de los caldenses en el control de la pelota y en las acciones complicó el partido.

Apenas inició el compromiso, Deportivo Pasto mostró argumentos para romper los ceros. Facundo Boné sacó un remate en el área y la zaga de Once Caldas tapó el disparo. Luego, una pelota parada de Gilberto García encontró la cabeza de Jeison Medina y Eder Chaux salvó en dos tiempos. Los pastusos ya demostraban que podían abrir el marcador, ante un rival dormido. De hecho, a los 21 minutos, un saque de banda dio resultados con Víctor Arboleda sacándose a tres contrarios y definiendo cruzado en el área.



Once Caldas no reaccionaba, tanto así que intentando subir sus líneas dejó la zaga defensiva muy expuesta para el contragolpe del Deportivo Pasto. Jeison Medina aprovechó desde lejos con un remate que Eder Chaux atajó al córner. El dominio era únicamente de los locales que tuvieron otro disparo de Víctor Arboleda que Chaux salvó.



En esos pelotazos del Deportivo Pasto, Gilberto García cambió de banda a Facundo Boné que de primera centró raso. Camilo Ayala asistió de manera sutil a Jeison Medina que sacó un tremendo remate arriba y al fondo. Ya en el complemento, el semblante cambió y Once Caldas tuvo la iniciativa con pelotas quietas. Marlon Piedrahita ejecutó un tiro libre que Jaider Riquett cabeceó contra el travesaño.



Deportivo Pasto se empezó a llenar de infracciones que hacían que Once Caldas atacara, pero el problema era que no concretaban. Diego Martínez manoteó un envío al área, y a los 69 minutos, Santiago Mera quedó muy solo, su remate se fue apenas desviado.



No hubo tiempo para más en el partido. Deportivo Pasto se llevó los tres puntos truncando la posibilidad del Once Caldas de ser segundos. Los pastusos son terceros con este triunfo, y visitarán a Alianza Petrolera. Los albos quedan cuartos con 13 unidades, mismos que su rival, pero menos diferencia de gol. Recibirán a América en la próxima jornada.