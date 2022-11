Santa Fe se aferra a la final: ganó a Junior y sumó puntos de oro

Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe se enfrentaron en la cuarta fecha del cuadrangular A de Liga BetPlay 2022-II, donde los dos buscaban urgentemente una victoria que los dejara con posibilidades de seguir luchando por el liderato que los llevara a la gran final. Sin embargo, tras un empate sin goles en el primer tiempo, en el complemento los dos equipos se destaparon y terminaron anotando cinco goles, terminando 3-2 a favor de los cardenales.



El partido entre el león y el tiburón comenzó parejo, donde los dos equipos salieron reservados en Barranquilla, pues el local tuvo el regreso de Arturo Reyes a la zona técnica con otra idea de juego, mientras que los bogotanos sabían que no podían arriesgar mucho, tras ser un equipo de cuidado.





Sin embargo, al pasar los minutos de juego en Barranquilla, Santa Fe presenció que Junior no tenía las suficientes armas para hacerles daño y parecía un equipo resignado, debido a que no generó muchas opciones de gol en el arco defendido por José Silva.



Por ello, Santa Fe empezó a salir y buscar el arco de Sebastián Viera, pero falló en definición tras varios remates que generó de José Enamorado, quien fue uno de los que intentó anotar en el primer tiempo.



Para el segundo tiempo llegaron las mejores acciones del partido, donde Santa Fe creyó en que se podía hacer daño a Junior en su casa y en apenas 56 minutos, Andrey Estupiñán logró anotar el gol casi que desde el piso después de un pase de Dairon Mosquera por el costado izquierdo, dándole el triunfo parcial que les daba la victoria a los de Alfredo Arias. Esa anotación puso a soñar a los cardenales con seguir peleando por la final.



Sin embargo, con Junior totalmente herido tras el gol recibido, Arturo Reyes empezó a hacer cambios, ingresando a Esparragoza, Cetré y Velasco, surtiendo efecto instantáneo en el sistema de táctico del tiburón, pues después llegaron los dos goles del local para remontar.



Junior tomó un respiro y logró aprovechar una relajación de Santa Fe, pues al minuto 63, apareció Carlos Bacca para anotar el empate parcial, devolviéndole la vida a su equipo.



Con el empate parcial, Santa Fe sintió el golpe y de nuevo apareció Carlos Bacca para que en menos de cinco minutos empatara el juego con otra gran definición del goleador, quien de frente a José Silva, remató para la remontada 2-1.



Ese gol fue un balde de agua fría para Santa Fe, quien no desistió por ir perdiendo el partido y en el minuto 71 Jhojan Torres remató hacia el arco y envió el balón al ángulo, donde Sebastián Viera no pudo llegar para el 2-2. Esa anotación de nuevo emparejó el juego y terminó siendo un juego de ida y vuelta.



Santa Fe continuó peleando hasta el final, donde tuvo a José Enamorado como el jugador más peligroso sobre el final del partido, pero no tuvieron suerte para quedar con mejor ubicación de remate.



Junior tampoco tuvo mejores opciones y el empate les hizo bajar la intensidad, donde incluso terminó mejor Santa Fe, pues el empate poco les estaba sirviendo para los ambos.



Una de las últimas opciones que tuvo Santa Fe fue con Matías Mier, quien debajo del arco erró un gol, pero por su fortuna estaba en fuera de lugar.



Aprovechando el bajonazo de Junior, Santa Fe continuó arribando al arco de Sebastián Viera y logró generar un penal donde Dairon Mosquera fue derribado dentro del área y Matías Mier se desquitó al anotar el 3-2, dejando quieto al capitán de Junior, quien se quedó estático frente a la definición del uruguayo.



Al final, el partido terminó con una victoria de Santa Fe 3-2 en Barranquilla, resultado que le sirve a los de Alfredo Arias, pues llegan a 8 puntos y con muchas posibilidades de luchar por la gran final, mientras que Junior se complicó al quedar con una unidadad en el cuadrangular A.