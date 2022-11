Resultados y posiciones en Grupo A: un cuadrangular que está en llamas

Después de una larga espera, los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay II-2022 volvieron a tener acción y este miércoles el Grupo A disputa la cuarta jornada. Una jornada que puede dejar cosas definidas de cara a las dos últimas fechas. Millonarios llega líder y tendrá que ganar en Pereira para mantener la primera opción.

Fecha 4 - Cuadrangulares semifinales

Junior 0-0 Santa Fe (Partido en juego*)

Pereira vs Millonarios - 8:35 pm



Tabla de posiciones

1. Millonarios - 7 pts

2. Santa Fe - 6 pts

3. Pereira - 3 pts

4. Junior - 2 pts



Así se jugará la próxima fecha

Domingo, 27 de diciembre

6:00 pm | Millonarios vs Junior

8:05 pm | Pereira vs Santa Fe