¿Era penalti para Junior? Polémica decisión arbitral ante Santa Fe

¿Era o no era penalti? Esa es la discusión en redes sociales luego de la decisión del árbitro Carlos Betancur, quien después de ser avisado por el VAR en el partido Junior-Santa Fe, revisó la acción y no sancionó falta en el área. Todo se dio cuando el partido todavía estaba 0-0.



Transcurría el minuto 34 minutos cuando se dio la polémica jugada. Junior atacaba cerca al área cuando Yesus Cabrera se fue al piso, cuando Dairon Mosquera llegaba desde atrás. En la transmisión de Win Sports + todos avisaban que se sancionaría penalti. Sin embargo, Betancur fue avisado por el VAR y tras revisar la jugada no pitó nada.



En medio de los aplausos en Santa Fe, donde avalaban su decisión, y con los airados reclamos de los jugadores del Junior, el árbitro le dio continuidad al partido en el Metropolitano de Barranquilla.