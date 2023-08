Cali y Millonarios empataron en un juego intenso: Montero figurón

Deportivo Cali y Millonarios se enfrentaron en uno de los clásicos de la fecha de Liga BetPlay 2023-II y en el estadio de Palmaseca los azucareros recibieron a los vigentes campeones, logrando dar la sensación que fueron superiores, los embajadores se resistieron con una importante aparición de Álvaro Montero.

El partido terminó con un empate a cero goles y pese a que no fue tan emotivo en cuanto a ese ítem, la boleta la terminó pagando las grandes intervenciones de Álvaro Montero, quien sacó varios balones importantes, más que todo en el primer tiempo.



La jugada más significativa del partido la hizo el Deportivo Cali sobre el minuto 44, donde Andrés Arroyo remató dentro del área y Álvaro Montero logró atajar, pero en el rebote Teófilo Gutiérrez cabeceó casi con el arco vacío, pero sorprendentemente llegó de nuevo el arquero de Millonarios para sacar un difícil balón y mantener así el cero en el partido.



Para el segundo tiempo el partido no cambió mucho y Cali fue el protagonista, mientras que Millonarios intentó mantener la posesión, pero no logró hacer mucho daño.



Teófilo Gutiérrez estaba haciendo un buen partido y parecía el arma más letal que tenía Cali para lograr abrir el marcador, pero sobre el minuto 70 el ‘Perfume’ recibió una tarjeta roja tras por una conducta violenta contra Jorge Arias al pisarlo fuertemente cuando estaba en el suelo.



A partir de esa expulsión de Gutiérrez, Millonarios logró despertar un poco y en el minuto 80 apareció la primera gran jugada de gol para los embajadores, donde Kliver Moreno fue quien remató con potencia frente al arco, pero Johan Wallens le negó esa posibilidad.



Pese a que Millonarios terminó mucho mejor, finalmente Cali aguantó y al final terminaron sellando un empate a cero goles en Palmaseca y es un resultado que le sirve más al embajador que lo mantiene entre los ocho clasificados, mientras que el azucarero acumuló tres partidos sin ganar en Liga.