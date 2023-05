La Equidad ganó y se aferra a clasificación de Liga: está en los ocho

La Equidad recibió a Atlético Bucaramanga en la fecha 19 de Liga BetPlay 2023-I y en el estadio de Techo el equipo asegurador llegaba con una pequeña ilusión matemática de lograr la clasificación a los cuadrangulares, pero finalmente no pasó del empate sin goles en el inicio, pero sobre el final el asegurador logró la agónica victoria que lo deja con chances.

El primer tiempo ambos no tuvieron mucha intensidad en ataque que permitiera llegar a ese gol, aunque tuvieron acercamientos con remates que salieron un poco desviados.



Johan Rojas en La Equidad y Gonzalo Lencina en Bucaramanga tuvieron opciones, pero los remates no tuvieron sus mejores definiciones para encontrar el ansiado gol en la capital.



Los minutos pasaron en esa primera parte y el cero a cero se marcó, por lo que terminaron con un parejo y un poco pálido encuentro, dejando todo para la segunda parte.



En el complemento cambió un poco la intensidad y Bucaramanga fue quien buscó más la portería, pues querían llevarse una victoria de visitante para ir cerrando de la mejor manera su participación en Liga. La jugada más clara fue para Nicolás Marotta que remató de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se va alto y desviado.



La actitud de La Equidad dejó mucho que desear y no tuvo una opción muy clara, pues fueron pasando los minutos y el gol no llegó. Además, no se veía la intensión de ir por el resultado, acabando así poco a poco con sus chances de seguir soñando con la clasificación.



Sobre los últimos minutos lograron una ocasión clara por medio de un tiro libre, pero el ejecutor José Hernández remató y se fue un poco desviado del arco del arquero leopardo.



Eso animó a La Equidad y José Hernández volvió a aparecer y logró anotar en el minuto 85 de manera sorpresiva gracias a un buen remante desde a la escuadra izquierda, aprovechando una asistencia de José Lloreda para el agónico 1-0.



Al final, La Equidad logró ganar por la mínima diferencia y continúa soñando con clasificar en última jornada, pues llegan a 25 puntos y están ingresando al grupo de los ocho.