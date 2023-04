Junior sufrió y luego mejoró: empate con Boyacá Chicó en Liga BetPlay

Junior de Barranquilla recibió a Boyacá Chicó en el estadio Metropolitano a Boyacá Chicó y el tiburón buscaba lograr su tercera victoria consecutiva después del pequeño despegue que tuvo en los juegos anteriores. Luego de un primer tiempo donde el tiburón sufrió con un gol de la visita, en el complemento jugó mejor y rescató un empate 1-1.

Sin embargo, Boyacá Chicó, quien viene de buena temporada en Liga, no desentonó en Barranquilla y los dirigidos por Mario García se plantaron bien para sorprender al tiburón en su propio estadio.



La intensidad de Chicó se hizo sentir y sobre el minuto 37 lograron anotar el primer gol del partido gracias a una buena definición de Michael Nike Gómez, quien dejó sin opciones al arquero Jefferson Martínez.



Para el segundo tiempo el juego empezó a tener falta y poca continuidad, aunque ‘Bolillo’ Gómez decidió hacer varios cambios de entrada con el ingreso de Luis ‘Cariaco’ González y Jhon Jaider Vélez para poder llegar con más intensidad en el arco ajedrezado.



De hecho, el empate estuvo cerca para Junior, quien tuvo un golazo que fue anulado a Carlos Bacca, quien había rematado fuera del área después de un cobro de tiro libre. El VAR llamó al central Matorel y se decidió invalidar la acción.



Pese al gol anulado, Junior siguió intentando llegar al anhelado gol del empate y el 'Chino' Sandoval fue quien logró acercarse con más peligro, siendo clave para que el tiburón lograra soñar con el 1-1.



Sobre el minuto 76 Junior tuvo un penalti a favor gracias a que Sandoval generó la falta y el encargado de tomar la pelota para rematar fue Luis 'Cariaco' González, quien la envió al costado derecho del arquero Rogerio Caicedo, quien adivinó, pero el balón iba bien ubicado. 1-1 para el tiburón.



Ese gol motivó al Junior y empezaron a tocar mucho mejor y Jhon Vélez le pegó de media distancia al arco sobre el minuto 79, pero el portero Caicedo se estiró para evitar lo que pudo ser el segundo gol del equipo del 'Bolillo'.



En los minutos finales, Boyacá Chicó se desesperó y el defensor ajedrezado Henry Plazas, vio la tarjeta roja tras entrar con fuerza desmedida a Walmer Pacheco.



Esa expulsión hizo que Junior metiera atrás a Boyacá Chicó, quien con uno menos intentó defenderse de la mejor manera para no irse con las manos vacías del Metropolitano de Barranquilla.



En el último minuto de adición, Boyacá Chicó cometió otra falta dentro del área y el juez no dudó en sancionar el penalti de Mauricio García a 'Cariaco' González. Finalmente, el VAR decidió ratificar la decisión de Matorel y el encargado en esta ocasión fue el 'Chino' Sandoval, quien erró y el tiburón no pudo ganar.



Al final, Junior no pudo anotar el gol de la victoria, pero dejó buena imagen en cuanto al segundo tiempo, aunque sigue siendo un resultado que no ayuda mucho en su aspiración de luchar por un cupo entre los ocho. El tiburón suma 15 puntos, mientras que Chicó sigue tercero con 21 unidades.