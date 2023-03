Tolima no pudo resistir y el campeón Pereira terminó empatando

Deportivo Pereira enfrentó en el estadio Hernán Ramírez Villegas a Deportes Tolima en partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2023-I y al final, el pijao no logró sorprender al campeón al empatar 1-1.

Sobre el minuto 7 del primer tiempo Deportes Tolima pudo anotar gracias a que su capitán Julián Quiñones lograra anotar el gol que abrió el marcador en territorio matecaña y poner a su equipo ganador de manera tempranera.



Deportivo Pereira intentó buscar el empate, pero en el primer tiempo apenas tuvo un remate a puerta y acumuló tres tarjetas amarillas en menos de 45 minutos y no pudo lograr el gol antes del descanso.



Para el segundo tiempo Tolima mantuvo su mínima ventaja y no atacó mucho, mientras que Pereira se fue con las intenciones de atacar y fue así como empezó a generar ocasiones, pero Kevin Aladesanmi no pudo aprovechar una de las opciones más claras que tuvo el matecaña.



Igualmente, a través de pelota quieta intentó Pereira, pero no logró imponerse en el marcador para lograr el empate, mientras que Tolima mantuvo ordenada su línea defensiva y el técnico Hernán Torres empezó a hacer cambios para mantener el resultado a su favor.



Tras la poca intensión del Tolima en atacar, Deportivo Pereira logró anotar sobre el minuto 90+3 anotar el agónico empate a través de Geisson Perea, quien logró definir frente a Juan Chaverra con una buena definición.



Al final, no hubo para más pese a que el matecaña intentara acercarse y Tolima empató 1-1 en Liga BetPlay 2023-I y apenas acumula una victoria. El pijao suma 6 unidades, mientras que el campeón Pereira acumula 10 unidades y sigue entre los ocho.