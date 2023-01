Bucaramanga intentó, pero no definió: Liga inició con empate sin goles

Atlético Bucaramanga y Envigado abrieron el telón de la temporada de Liga BetPlay 2023, donde ambos equipos presentaron sus respectivas armas para este año en el estadio Alfonso López, que dejó al final un empate sin goles. El primer tiempo el leopardo dominó, pero en el complemento, la visita equilibró el juego.



Al inicio del partido, el que más se vio con intensidad de cara al gol fue Atlético Bucaramanga, quien logró aprovechar los balones de pelota quieta, aunque también hubo acciones en los palos que hicieron vibrar a los asistentes.



Sin embargo, la jugada más clara llegó para los leopardos donde el defensor argentino Nicolás Marotta cabeceó de gran manera luego de un tiro de esquina y el arquero de Envigado Felipe Parra logró atajar ese envenenado balón.



A pesar del dominio de Bucaramanga antes del descanso, no lograron abrir el marcador y dejaron para decidir el resultado final para el complemento.



En el segundo tiempo Envigado logró equilibrar un poco el partido y empezó a aproximarse, pero no logró llegar de manera contundente para dar la sorpresa a los leopardos, quienes fueron ordenados y atacaron cuando la Cantera de Héroes le daba espacios.



En los últimos minutos Envigado logró mantener más la pelota y se acercó, pero no generó bastante peligro, mientras los leopardos cuando lograban recuperar, intentaban con balones largos, pero el ritmo de juego bajó y el empate sin goles era latente.



Al final, el partido terminó con un empate sin goles y a pesar del dominio de los leopardos en el primer tiempo, Envigado logró equilibrar el juego y llevarse como premio un punto de visitante en el inicio de la Liga BetPlay 2023.



En la segunda jornada, Envigado recibirá a La Equidad, mientras que Atlético Bucaramanga tendrá que visitar a Atlético Huila.