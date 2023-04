Águilas Doradas sigue on fire: líder sólido de Liga al vencer a Chicó

Águilas Doradas recibió a Boyacá Chicó en la fecha 14 de Liga BetPlay 2023-I y en el estadio Alberto Grisales, el equipo de Rionegro logró vencer a los ajedrezados 2-0 y se trepan de nuevo al liderato.

Desde los primeros minutos Águilas mantuvo la intensión de lograr tres puntos, mientras que Chicó estudió la propuesta de los antioqueños, pero fue los locales quienes estuvieron con más claridad para abrir el marcador.



Por ello, sobre el minuto 30 llegó la apertura del marcador a través de un penalti bien ejecutado por el goleador del equipo Marco Pérez, quien remató con la derecha abajo, junto al palo izquierdo, donde Rogerio Caicedo no pudo hacer nada.



Para el segundo tiempo ambos equipos salieron a proponer cada uno por su objetivo, Águilas para ganar y Chicó para empatar, pero se le vio mejor ubicado a los de Rionegro, quienes pese a que no encontraron claridad para llegar al 2-0, fueron los que intentaron un poco más, mientras que el ajedrezado no logró mantener la posesión para llegar con peligro.



Fueron pasando los minutos de juego y el partido se fue apagando en cuanto ocasiones claras para anotar, donde a Águilas Doradas le costó llegar con profundidad y Chicó no encontró sus mejores armas para llegar al gol que le permitiera sumar.



Sobre los últimos 15 minutos Águilas tuvo para liquidar pero no tuvo las mejores decisiones para definir, además, el arquero Rogerio Caicedo mantuvo la corta diferencia y permitirle soñar con el empate a su equipo, pero no encontraron soluciones.



Sin embargo, al minuto 80 los dirigidos por Lucas González lograron el segundo gol gracias a Jesús Rivera, quien definió frente al arco de Chicó y sin presión tras aprovechar una asistencia de Jorge Rengifo para el 2-0.



Al final, Águilas Doradas mantuvo su 2-0 y de nuevo se trepa al liderato con 28 puntos, superando a Millonarios que quedó segundo con 25 unidades tras no jugar en esta fecha 14. Pese a la derrota, Chicó sigue tercero.