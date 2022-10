Millos respira tranquilo: Pereira frenó al Pasto y trepó en la tabla

Con goles de Brayan León y Carlos Ramírez, Deportivo Pereira derrotó al Pasto en el estadio Hernán Ramírez Villegas, y escaló hasta la tercera posición de la clasificación que lidera Millonarios, con 28 puntos. El equipo volcánico que necesitaba un triunfo para destronar al albiazul, se quedó "con los crespos hechos" y sufrió una nueva derrota, después de tres victorias al hilo (2-1 a Junior, 2-3 a Equidad y 1-0 a Cortuluá).



Durante todo el partido, Deportivo Pereira tuvo las mejores posibilidades y consiguió inquietar el arco de Diego Martínez, en al menos dos ocasiones, antes de poder celebrar el gol. Sobre el minuto 15, después de una acción por vía aérea en la que el central Kevin Riascos intentó adelantar al Pasto, Pereira juntó a los talentosos Juan Pablo Zuluaga, Léider Berrío y Brayan León, para advertir al arquero rival.



Transcurría el minuto 22 cuando llegó el gol, después de un saque largo del arquero Martínez que capturó Carlos Ramírez; desde atrás se gestó el 1-0. El defensor se la jugó con Zuluaga que se proyectó por izquierda y metió una pelota para Berrío, quien lo buscó de media distancia, pero terminó estrellando el remate en el vertical. Muy atento para el rebote apareció León, quien cazó la pelota en el área y la mandó al fondo.



El equipo matecaña se animó y buscó rápidamente el segundo. Otra buena jugada colectiva, esta vez entre Leonardo Castro y Léider Berrío, que terminó en un remate desviado, luego de un manotazo de Martínez. Gracias a la intervención del arquero el marcador no fue más abultado en el primer tiempo. Con el 1-0 se fueron al descanso.



En el segundo tiempo, después del ajuste de Flabio Torres, Deportivo Pasto quiso encontrar el empate. Lo intentó muy temprano después de una pelota que metió Juan Mateo Garavito para Adrián Estacio; el atacante definió por encima del larguero, sin ni siquiera poder exigir al portero Harlen Castillo, quien resultó ser un espectador más.



Y como reza el viejo dicho, "el que no los hace los ve hacer", Pereira aprovechó y amplió la diferencia. Transcurría el minuto 60 cuando Zuluaga se coló entre dos defensores y terminó derribado en el área por Riascos. El árbitro no dudó en sancionar penalti. El encargado de ampliar la cuenta fue Carlos Ramírez, quien alcanzó una impresionante cifra: 7 goles en el semestre.



Al final del partido, Yilmar Velásquez pudo anotar el tercero, después de un centro de Castro desde sector derecho, pero desperdició la buena jugada ofensiva. El jugador atacó mal la pelota y no consiguió conectar.



Al final, un 2-0 para el local que se ilusiona con clasificar entre los ocho. Con este resultado, Pereira escaló cinco casillas en la tabla y se trepó a la tercera casilla con 25 puntos, poniéndose uno por detrás del Pasto. Millonarios respira tranquilo en la punta, pese a la derrota con La Equidad.