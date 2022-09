Junior sufrió más de la cuenta ante Pereira: Viera le salvó un punto

En el estadio Metropolitano se enfrentaron este sábado, Junior y Pereira, por la fecha 11 de Liga Betplay II-2022. Gracias al penalti atajado por Sebastián Viera, el tiburón consiguió quedarse con un punto en casa. Al final, un 0-0 que le permitió llegar a 15 puntos y treparse a la sexta casilla. El matecaña, con el arquero Harlen Castillo figura, se puso octavo en la clasificación.

En el primer tiempo se vivió un duelo sin muchas emociones y con poca claridad en los arcos. Después de perder temprano a un hombre clave en el juego por bandas (Nilson Castrillón salió lesionado a los 13 minutos), Junior intentó tomar la iniciativa y empezó a probar con la media distancia. No encontró otra vía para hacerlo.



A la altura del minuto 16 se dieron un par de amagues, con remates desde afuera del área, uno de ellos de Walmer Pacheco. El tiburón apuraba, tratando de sorprender a Harlen Castillo, mientras Deportivo Pereira cerraba bien los espacios y con un buen trabajo táctico en la parte posterior, le impedía transitar a su antojo. Carlos Bacca tuvo el primer acercamiento, pero el derechazo se fue desviado. Apenas pasó un minuto cuando Freddy Hinestroza apareció por izquierda y metió una pelota para Daniel Giraldo, quien remató al borde del área y la pelota terminó marchándose sobre el larguero.



El equipo de Juan Cruz Real lo intentó y no solo a través de la media distancia. A los 23 minutos lo hizo de tiro libre, pero la pelota golpeó en la barrera y terminó en poder de Castillo, sin mayor complicación. La respuesta del 'Matecaña' fue casi inmediata y tras un centro de Leonardo Castro, Jimer Fory trató de conectar al fondo, pero fue bien anticipado por Jorge Arias.



Antes de irse al descanso, sobre los 36 minutos de juego, Edwuin Cetré probó por la única vía que encontraron. Sacó un zapatazo que se perdió sin despelucar al arquero Castillo.



En el complemento, Junior salió a meter el pie al acelerador, y a través de Didier Moreno quiso inquietar a Castillo. Remate de media distancia que hizo estirar al arquero y terminó sobre el travesaño. Una de las opciones más claras de gol para el local. Apenas pasó un minuto cuando el arquero desvió, nuevamente con los puños, una pelota que los sorprendió a todos desde sector izquierdo.



La respuesta del Pereira se dio a los 60', con un disparo a "quemarropa" de Brayan León, quien apareció en velocidad por izquierda. El arquero Sebastián Viera salió bien al achique y lo desarmó con autoridad. El arquero Harlen Castillo no evitó una, ni dos, ni tres, fue clave para sostener el cero. En menos de cinco minutos le ahogó el grito de gol a Bacca, y luego a Pacheco. Pereira siguió recuperando pelotas en el medio campo y de contragolpe quiso llevar peligro al arco de Viera.



Sobre los 75' el que lo buscó fue Yéiler Goéz, aprovechando que el rival tenía líneas adelantadas y dejaba espacios. Buena acción que acompañó Leo Castro, pero Goéz quiso hacer la suya, y terminaron desarmándolo. El delantero que aparecía solo por en medio se lamentó.



La historia pudo cambiar sobre los 78 minutos, cuando el árbitro fue advertido por el VAR por un posible penalti. En un intento por desviar el centro, Arias terminó golpeando el balón con el brazo. Tras la revisión, se sancionó penalti. Carlos Ramírez pateó y Viera atajó. Una intervención del capitán rojiblanco que todos en el Metropolitano celebraron como una victoria.