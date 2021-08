Millonarios y Bucaramanga, con inicio perfecto: vea posiciones en Liga

El viernes se abrió el telón en la fecha 3 con la victoria de Quindío 2-1 sobre Águilas. En la jornada sabatina ganó Atlético Bucaramanga y se trepó al liderato de la competencia tras superar al Cali en Palmaseca. Este domingo América perdió su invicto, mientras que Millonarios siguió derecho y se trepó en la tabla. Ahora comparte la punta con los leopardos.



Repase cómo quedó la tabla de posiciones con los últimos resultados y prográmese con los partidos que restan. ¡Están imperdibles!

Resultados en la Fecha 3



D. Quindío 2-1 Rionegro Águilas

D. Tolima 1-1 Alianza Petrolera

Ind. Medellín 0-0 Junior

Patriotas 1-0 La Equidad

Envigado 1-0 América

Once Caldas 0-2 Millonarios



Tabla de posiciones



1. Atlético Bucaramanga - 9 puntos (3 PJ)

2. Millonarios - 9 puntos (3 PJ)

3. Alianza Petrolera - 7 puntos (3PJ)

4. América de Cali - 6 puntos (3 PJ)

5. Deportes Quindío - 6 puntos (3 PJ)

6. Atlético Nacional - 4 puntos (2 PJ)

7. Deportivo Cali - 4 puntos (3 PJ)

8. Envigado - 4 puntos (3 PJ)

9. Once Caldas - 4 puntos (3 PJ)

10. Deportes Tolima - 4 puntos (3 PJ)



Vea la tabla de posiciones completa acá





Otros partidos en Fecha 3



Domingo, 1 de agosto

Jaguares vs Huila - 8:10 pm



Lunes, 2 de agosto

Pasto vs Pereira - 8:00 pm



Martes, 3 de agosto

Santa Fe vs Nacional - 8:00 pm