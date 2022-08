DIM volvió a ceder puntos en el Atanasio: empate 1-1 con La Equidad

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con La Equidad, en juego por la sexta fecha en la Liga II-2022. El equipo rojo de Antioquia no pudo ganar frente al equipo asegurador que logró equiparar el juego junto con la intensa lluvia que cayó sobre el estadio Atanasio Girardot.



Las primeras acciones de juego fueron para la visita a través de Pablo Lima. El volante uruguayo se acercó al arco de Andrés Mosquera Marmolejo con un remate cruzado que logró controlar el arquero rojo.



Medellín reaccionaba jugando al contraataque, al minuto 8, Miguel Monsalve abrió el marcador tras recibir un pase de Diber Cambindo desde el sector izquierdo. El joven jugador del Medellín anotó su segundo gol como profesional, el primero en el Atanasio y el primero por Liga.



Al 18, Monsalve tuvo el segundo gol del partido, pero no logró aprovechar un centro de costado de Juan Guillermo Arboleda por banda derecha, el volante remató con dificultad y mandó la pelota al saque de meta.



Sobre el minuto 23, se acercó La Equidad a través de David Camacho, quien mandó la pelota desviada del arco rojo. Un minuto después, tras un centro de costado, Amaury Torralvo mandó la pelota desviada de la portería poderosa.



Medellín volvió a tomar la manija del partido y al minuto 28, Yulián Gómez por el sector izquierdo no pudo conectar un buen remate. Tras un tiro de esquina instantes después, Jorge Segura cabeceó desviado.



El partido era de ida y vuelta, La Equidad intentaba avanzar, mientas que Medellín controlaba fácilmente la pelota. El primer tiempo terminó con el local manteniendo la ventaja en el marcador y un equipo asegurador intentando, pero sin mucha precisión.



En la etapa complementaria, la lluvia aumentó y los rayos también. Hizo que el árbitro parara el partido al minuto 4. Tras media hora de pausa, bajó la lluvia y no hubo más tormenta eléctrica, el árbitro Nolberto Ararat decidió reanudar el encuentro.



Luego del receso, La Equidad salió a atacar con mayor decisión, mientras que el DIM esperaba e intentaba agruparse mejor en ataque. Al minuto 10, Pablo Sabbag con golpe de cabeza empató el encuentro. Cuatro minutos después el delantero de La Equidad tuvo el segundo gol, pero su remate se fue desviado.



Al minuto 17, Medellín hizo dos cambios, ingresaron Luciano Pons y Felipe Pardo en lugar de Miguel Monsalve y Jean Pineda. El partido era muy accidentado debido a la lluvia que seguía cayendo sobre el terreno de juego. Al minuto 26, Pablo Sabbag tuvo una nueva ocasión para la visita, pero no fue preciso.



Un minuto después, Medellín tuvo dos oportunidades para ponerse nuevamente al frente del marcador, una con Diber Cambindo con remate de media distancia y otra con Christian Marrugo con golpe de cabeza. Ambas llegadas las paró el arquero uruguayo Washington Ortega.



Al minuto 32 y tras una gran jugada colectiva, Andrés Ricaurte remató de media distancia, pero la pelota pasó desviada del arco asegurador. Tres minutos después, Luciano Pons tuvo un mano a mano con el arquero Ortega, que logró evitar el peligro el golero charrúa.



Sobre el minuto 31, ingresaron en La Equidad, Duvier Riascos y Francisco Chaverra en lugar de Pablo Sabbag y Amaury Torralvo. El DIM respondió con el ingreso de Javier Méndez en lugar de Adrián Arregui. Al 37, ingresó en la visita Carlos Arboleda en lugar de Juan Mahecha.



Al minuto 43 ingresó en el DIM José Hernández Chávez en lugar de Christian Marrugo. Dos minutos después tuvo el gol del triunfo con un tiro libre, pero la pelota se fue desviada.



Al final, fue otro empate para Medellín en condición de local y el poderoso suma dos puntos de los últimos 9 disputados.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita al Junior en Barranquilla, mientras que La Equidad recibe en Bogotá al América de Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8