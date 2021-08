Once ideal con polémica incluida: elegidos por Dimayor en la fecha 5

Dimayor publicó este miércoles el equipo ideal de la fecha 5 de Liga Betplay 2021-II, que terminó el martes con el triunfo del Bucaramanga.



Teniendo en cuenta a los hombres más destacados, posición por posición, surgió este once en el que aparece como dueño del arco Cristian Bonilla, de La Equidad, pese a estar involucrado en una de las polémicas de la jornada. Todo se dio por un gol del que ni el árbitro ni el asistente de línea se percataron y al no contar con VAR, no valieron un tanto legítimo para Santa Fe. Bonilla sacó la pelota cuando había atravesado la línea.



En el XI ideal de la fecha que entregó Dimayor aparecen tres jugadores del Medellín, claves en el primer triunfo del semestre, conseguido frente al América, y un tridente ofensivo de lujo, comandado por el goleador del líder del campeonato, Nacional. ¿Qué les parece el equipo elegido?



Cristian Bonilla (Equidad): Realizó cinco atajadas (máximo entre los arqueros que no recibieron goles en la jornada, junto a Álvaro Montero), cuatro de ellas fueron remates desde adentro del área.



Juan Arboleda (DIM): Realizó siete intercepciones (máximo en la jornada), dos entradas y ganó cuatro duelos individuales para que su equipo no recibiera goles. Además, realizó cuatro centros.



Felipe Aguilar (Nacional): Realizó nueve despejes (máximo en la jornada), siete recuperaciones y bloqueó dos remates para que su equipo no recibiera goles.



Sebastián Rodríguez (Águilas): Anotó uno de los goles de Águilas Doradas en dos remates al arco (máximo entre los defensas). Realizó dos entradas y bloqueó dos remates para que su equipo no recibiera goles.



Germán Gutiérrez (DIM): Asistió el segundo gol de la victoria de su equipo. Además, realizó cuatro despejes y ganó sus dos duelos individuales en el partido para que su equipo no recibiera goles.



Santiago Montoya (Bucaramanga): Entró en el minuto 85 y fue responsable por las asistencias de los dos goles de Atlético Bucamaranga en el tiempo añadido para la remontada fuera de casa.



Yaser Asprilla (Envigado): Anotó el segundo gol de la victoria de Envigado. Creó tres chances de gol (máximo de su equipo). Acertó 80% de los 30 pases que intentó.



Andrey Estupiñán (Tolima): Anotó el único gol del partido en la victoria de Deportes Tolima. Ganó seis de sus nueve duelos individuales y acertó 80% de los 30 pases que intentó.



Diego Valdés (Equidad): Anotó el segundo gol de la victoria de La Equidad. Remató cuatro veces (máximo en el partido). Además, creó dos chances de goles.



Jefferson Duque (Nacional): Anotó dos goles en la victoria de Atlético Nacional (único con doblete en la jornada). Remató cuatro veces al arco (máximo en la jornada).



Diber Cambindo (DIM): Anotó el primer gol de la victoria de su equipo. Remató dos veces al arco (máximo del partido) y ganó cuatro de sus seis duelos aéreos.