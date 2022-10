Juan David Pérez solo necesitaba gol para firmar partidazo: anulado

Deportivo Cali y América de Cali se enfrentan en un vibrante clásico que marca también el inicio de Jorge Luis Pinto en el banquillo del cuadro azucarero. Un empate sin goles dejaba en deuda el gran partido que se estaba viviendo con un show de Humberto Acevedo y Joel Graterol. Juan David Pérez era el protagonista con un excelente compromiso. Fue el más peligroso durante la primera parte.



Para la excelente participación de Juan David Pérez, solo le faltaba la anotación. Sin embargo, en el segundo tiempo logró el cometido después de recibir una pelota entre líneas. Solo frente a Humberto Acevedo definió, el golero tocó la pelota, pero no pudo detener la apertura en el marcador. Infortunadamente para el ex Once Caldas, su anotación no subió en el resultado por un claro fuera de juego.

¡América se ilusionó con el primero! Pero el juez de línea levantó la banderahttps://t.co/QxFMKh6wnU pic.twitter.com/A4a5bjOliT — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 9, 2022