Atlético Nacional explotó los costados y llegó al gol: análisis

El primer sorbo de la Superliga BetPlay 2023 entre los campeones del 2022 terminó con un solitario tanto por parte de Atlético Nacional para encaminar el título a la espera de disputar el segundo encuentro que se desarrollará el jueves 16 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot. Solo los separa una semana de la gloria en donde el Deportivo Pereira debe salir a comerse la cancha con un panorama abierto para cualquiera de los dos.



Atlético Nacional dominó por largos tramos el encuentro para dejar al Deportivo Pereira sin el balón y con la fricción que había en el terreno de juego, también aparecieron para cortar el juego por parte de los locales en una noche en la que Kevin Mier apenas tuvo que manotear unos balones para despejar los peligros, pero sin ningún disparo pereirano al arco.

Paulo Autuori salió con dos nueves en el terreno de juego y para el futuro, tendrá que definir si seguir jugando con dos atacantes como lo ha hecho en partidos pasados o jugar con solo un referente adelante. Jefferson Duque y Francisco Da Costa, este último que disputó los 90 minutos y estuvo alegando cada jugada aparecieron como inicialistas, pero queda la sensación que solo estuvo el brasileño en cancha. Duque, ese gran líder y referente de la institución no tuvo muchas oportunidades de gol, y su protagonismo tampoco pesó a lo largo del encuentro.



Atlético Nacional con el dominio: el equipo dirigido por Paulo Autuori no pasó muchas afugias atrás ni en el mediocampo. Recuperaron rápido el balón que poco o nada le duraba al Deportivo Pereira, además de que transitaron por el mediocampo con Yéiler Góez, Jhon Solís y con los extremos bien abiertos como Danovis Banguero y Andrés Román por donde pasó el ataque del cuadro verdolaga. Poco trabajo tuvo Kevin Mier a lo largo de los 90 minutos.

Una defensa desconocida, pero firme: Paulo Autuori dispuso una línea de tres con defensores centrales acuerpados y de mucho lomo para quedarse con la seguridad atrás. Cristian Zapata que volvió al equipo titular, Juan Felipe Aguirre y Sergio Mosquera que también recibió su primera titularidad. Aguirre fue el más acelerado cortando cada acción con infracciones y que a la postre, en el segundo tiempo le costó la expulsión cuando Nacional tenía la superioridad numérica. Mosquera con su remate de larga distancia se convirtió en un factor para atacar y con su impacto creó una jugada importante que finalizó Francisco Da Costa y Zapata, férreo en los choques para negar cualquier acercamiento.



Yéiler Góez, el líder del mediocampo: en ese centro del campo, Yéiler Góez apareció al lado de Jhon Solís. Solís con más talento y mayor individualidades mientras que Góez fue un referente en esa medular quitando y repartiendo juego para sus compañeros. Fue uno de los que más fortaleza tuvo en el campo de juego y fue uno de los que más sufrió la fricción del juego del Pereira.



Jarlan Barrera, el motorcito: ante la poca respuesta del doble nueve con el frente de ataque conformado por Jefferson Duque que poca incidencia tuvo en el partido, y también con Francisco Da Costa de mayor movilidad, liderazgo en cada oportunidad para hablar y con dos opciones de gol que se fueron por arriba del larguero, a Jarlan le tocó echarse el equipo al hombro. Si el samario no estaba conectado, no había forma de llegar y con remates de larga distancia, estremeció el travesaño, tuvo remates de afuera del área para intentar crear peligro al Pereira.



Ataque por los costados: por las bandas fue por donde mejor fluyó el juego de Atlético Nacional con un inspirado Danovis Banguero juntándose con su compañero, Andres Felipe Román. Ese fue el tándem que generó peligro a lo largo de los 90 minutos. Danovis caminó por la cornisa de ganarse la tarjeta amarilla por cortar el juego, pero en defensa y en ataque lució a la perfección convirtiéndose en una de las figuras. Por la banda izquierda se generó la jugada más importante de la primera parte con un centro a la derecha que Román controló, remató y Aldair Quintana respondió a la perfección. El rebote lo cazó el bogotano, pero no vio portería. En el complemento, de esa manera llegó el único tanto con un centro en el que Andrés Felipe se movió del costado al centro del área para romper el arco.