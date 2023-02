Pereira 0-1 Nacional EN VIVO: Andrés Román cambia el partido

Deportivo Pereira, campeón del segundo semestre del 2022 enfrentará a Atlético Nacional, quien se quedó con el primer título en el año pasado. Pereiranos y medellinenses juegan el primer encuentro entre ambos en una serie atractiva que definirá el ganador de un título para empezar de la mejor forma el 2023.



Con Aldair Quintana ahora reforzando el arco del Deportivo Pereira y con el viejo conocido en el banquillo como lo es Alejandro Restrepo, los matecañas esperan encaminar la serie en condición de local, mientras que, con Paulo Autuori, Atlético Nacional quiere vencer las dudas que han dejado últimamente en el comienzo de la Liga BetPlay 2023-I y asegurar un buen resultado para definir en el Atanasio Girardot.

Siga el minuto a minuto en vivo acá:

90+6' Terminó el partido. Deportivo Pereira 0-1 Atlético Nacional.



90+5' Danovis Banguero centra para Francisco Da Costa que controla, y con todo el tiempo del mundo remata para el desvío de Diego Hernández al córner.



90+3' Infracción de Kener Valencia a Andrés Román.



90+1' Infracción de Cristian Castro a Kener Valencia. Tarjeta amarilla por airadas protestas.



90' Disparo de Yerson Candelo pega en Carlos Ramírez al córner. Adicionan seis minutos más.



89' Cabezazo de Ángelo Rodríguez que ataja con facilidad Kevin Mier.



89' Infracción de Dorlan Pabón a Diego Hernández.



88' Nacional a cerrar la victoria. Entra Cristian Castro en lugar de Jarlan Barrera.



87' Ahora es Atlético Nacional quien se salva con un centro de Johan Bocanegra que no corta Kevin Mier y remata Kener Valencia contra un rival que incomoda.



83' ¡Se salva Pereira con una transición de defensa a ataque que termina Dorlan Pabón. Ataja Aldair Quintana.



81' Amarilla para Danovis Banguero por una falta a Eber Moreno. Dan continuidad y termina en el córner para el Deportivo Pereira.



80' Entra Kener Valencia y sale Arley Rodríguez.



76' ¡Gooooooooooooool de Atlético Nacional! La trabaja bien con un cambio de frente a Danovis Banguero que controla, centra y en el área llega Andrés Román para sacar un remate que le quema las manos a Aldair Quintana y entra.



75' Partido detenido con Arley Rodríguez en el piso tras un empujón de Danovis Banguero. Se pierde mucho tiempo en los dos bandos.



73' Dura infracción en la mitad de la cancha de Yerson Candelo a Jhonny Vásquez.



71' Centro de Dorlan Pabón que alcanza a manotear Aldair Quintana despejando el peligro.



69' Vuelve y juega. Se reanuda el partido y en el suelo queda Kevin Mier tras un choque con Carlos Ramírez.



67' Se detiene el partido en discusiones entre jugadores, no se reanuda con la posesión para el Deportivo Pereira.



66' Se iguala el tema de jugadores dentro del campo de juego. Juan Felipe Aguirre recibe la segunda tarjeta amarilla y es expulsado por falta sobre Arley Rodríguez.



65' Infracción de Yerson Candelo a Arley Rodríguez.



64' Todo es de Atlético Nacional, mientras Deportivo Pereira se defiende y rechaza cualquier balón. Con Dorlan trabajarán más en el remate de afuera del arco.



61' Primeros cambios en Atlético Nacional. Salen Jhon Solís y Jefferson Duque por Dorlan Pabón y Yerson Candelo.



60' Intenta de media distancia Atlético Nacional con Yéiler Góez que controla en dos tiempos Aldair Quintana.



58' Primer cambio en el partido, primero para el Deportivo Pereira. Sale Yesus Cabrera y entra Johan Bocanegra.



56' Remata Ángelo Rodríguez y el balón roza en un defensor a la esquina. Ejecuta Yesus Cabrera y atrapa con facilidad Kevin Mier.



55' Infracción de Jhon Solís contra Yesus Cabrera. Tarjeta amarilla para el jugador de Atlético Nacional.



55' Desde la expulsión, domina a placer Atlético Nacional. A Pereira le toca redoblar esfuerzos con Yesus Cabrera defendiendo en área propia, Ángelo Rodríguez bajando bastante y de mucho sacrificio.



52' ¡Tremendo Jarlan Barrera! Con mucho espacio saca un zurdazo contra el travesaño. La más clara.



49' Tarjeta roja para el Deportivo Pereira. Corta Yílmar Velásquez con infracción a Yéiler Góez y se gana la segunda tarjeta amarilla. En cuestión de tres minutos se da todo.



48' ¡La más clara para Pereira! Se eleva Arley Rodríguez para cabecear, no lo hace cómodamente y Ángelo remata por arriba.



47' Primer tiro de esquina en el segundo tiempo, es para el Deportivo Pereira.



46' Primera tarjeta amarilla del complemento, segunda para Deportivo Pereira. Yílmar Velásquez se gana la cartulina por infracción a Jhon Solís.



45' Empezó el segundo tiempo. Deportivo Pereira 0-0 Atlético Nacional.



45+2' Termina el primer tiempo. Deportivo Pereira 0-0 Atlético Nacional.



45+1' Infracción de Danovis Banguero a Ángelo Rodríguez en el centro del campo.



45' Añaden dos minutos más.



44' Falta de Yílmar Velásquez a Jarlan Barrera que cobra desde la medular.



43' Juego friccionado entre Juan Pablo Zuluaga y Danovis Banguero que termina en mano de Danovis sobre el suelo. Tiro libre a favor del cuadro pereirano.



42' Sigue dominando a placer Nacional. Pereira desconectado con pases errados. No les dura la pelota.



40' Velocidad de Arley Rodríguez en el área y Juan Felipe Aguirre llega a tiempo para cortar al córner. Un puntazo que pudo terminar en otra cosa, pero fue muy limpio.



38' Falta de Yéiler Góez a Yesus Cabrera en la medular.



36' A Pereira le cuesta tener la pelota. Si no la pierde con un rival, juega al balón largo y sus extremos terminan en posiciones ilícitas.



35' Nueva falta de Danovis Banguero que está entrando revolucionado, esta vez a Yesus Cabrera.



34' Recupera posesión Pereira con una falta de Danovis Banguero a Eber Moreno.



33' Se anima Sergio Mosquera con un remate desde muy lejos. Francisco Da Costa controla y saca un remate acrobático desviado.



32' El juego se vuelve muy obvio en Nacional con Andrés Román centrando y controlando con facilidad Aldair Quintana. Lo mismo con Danovis Banguero.



30' Jarlan Barrera sigue fluyendo en el juego de Atlético Nacional con un pase buscando el área, pero Aldair Quintana se queda con la pelota.



29' Tres minutos de un bache en el partido. Se interrumpe por decisiones arbitrales, no hay quien domine con ambos perdiendo el balón rápidamente.



26' Ya se reanuda el juego. La posesión es del Pereira.



25' El partido se interrumpe, pero no por la revisión, pues el árbitro da continuidad. Diego Hernández queda mal librado y con sangre en su nariz por un golpe. Los directores técnicos aprovechan para darles indicaciones a sus dirigidos.



24' Puede haber una mano en el área de Atlético Nacional. El juego no se para, a la espera de una posibilidad de ver el VAR.



23' Se equivoca Juan Felipe Aguirre con la presión de Arley Rodríguez. El sanandresano gana el balón y corta con infracción. Segunda amarilla para Nacional con el defensor central.



21' La pelota y el control es ahora únicamente de Atlético Nacional. Pereira espera a recuperar, pero no logra salir con el balón a sus pies.



19' ¡La más clara del partido! Atlético Nacional trabaja por las bandas con Danovis Banguero centrando del costado izquierdo al derecho. Andrés Román controla y saca una volea rasa potente que ataja Aldair Quintana. El rebote para Román con una tijera por arriba.



18' Primera tarjeta amarilla para el Deportivo Pereira. Maicol Medina entra revolucionado con una patada abajo a Jarlan Barrera.



16' Yesus Cabrera se mueve por todos los costados. Estaba por izquierda, ahora aparece por la derecha. Como en Nacional todo pasa por Jarlan Barrera, en Pereira Yesus administra los hilos matecañas.



15' Centro de Danovis Banguero que golpea en un contrario y termina en el tiro de esquina. Levanta Jarlan Barrera y Sergio Mosquera cabecea por encima.



12' Dura infracción de Francisco Da Costa a Maicol Medina con los guayos en el rostro. Primera tarjeta amarilla en el partido para el brasileño.



11' Interrumpido el partido con el resentimiento de Aldair Quintana tras agarrar un balón en el aire. Tuvo un roce con Carlos Ramírez leve.



10' Nueva falta en el mediocampo. Yílmar Velásquez llega tarde al cierre contra Jhon Solís, mueve Nacional que ha robado la pelota.



9' Jarlan Barrera el más incisivo con el primer remate después de un recorte por la derecha. Su disparo pasa por encima del larguero.



8' Acercamiento de Atlético Nacional que corta Carlos Ramírez y Diego Hernández para desactivar el avance de Jarlan Barrera.



7' Se juntan los hermanos Rodríguez. Arley juega con Ángelo que estaba en fuera de lugar. Su centro no llega a compañeros.



6' Intención ofensiva de Pereira por las bandas. Yesus por izquierda, Arley Rodríguez por derecha, desborda y saca un remate suave a las manos de Kevin Mier.



4' Primera falta del Deportivo Pereira contra Francisco Da Costa.



2' Juego de mucha fricción, Pereira apuesta por la banda izquierda donde se recuesta Yesus Cabrera. Con un centro raso, Maicol Medina no alcanza a rematar con comodidad.



1' Primera infracción en el partido. Jarlan Barrera comete falta en el mediocampo a Maicol Medina.



0' Empieza el partido en el Hernán Ramírez Villegas.



Suenan los himnos en el Hernán Ramírez Villegas.



Atlético Nacional venció a Once Caldas ilusionándose con Paulo Autuori, pero después no pasó del empate sin goles contra Águilas Doradas, y una derrota frente a Jaguares de Córdoba por 2-1. Malas impresiones sin creación y sin muchas opciones de gol.



En el inicio de la Liga BetPlay 2023-I, Pereira debutó con derrota ante Millonarios y luego venció a Atlético Huila. Tiene partido pendiente contra Deportivo Cali por la primera fecha.



Pereira no quiere repetir lo vivido en dicha final de Copa BetPlay cuando cayeron 5-0 en el Atanasio Girardot y en casa apenas ganaron 1-0 para el título de Atlético Nacional.



Deportivo Pereira y Atlético Nacional se vuelven a enfrentar en una serie final después de la Copa BetPlay 2021 en la que los pereiranos jugaron su primera definición de un título en la máxima categoría.

Alineaciones:

Alejandro Restrepo y Paulo Autuori definieron las nóminas para el primer sorbo de la Superliga: