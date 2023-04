Valenciano volvió recargado: 'Muchas gracias Viera, que te vaya bien'

Iván René Valenciano estaba lejos de los medios, de las redes sociales, del mundanal ruido. Pero ha vuelto recargado, más punzante que nunca y sin miedo a la polémica en el fútbol colombiano.

El 'bombardero' volvió a su rol de analista y lo hizo hablando, cómo no, de su querido Atlético Junior, que con 'Bolillo' Gómez ha salido del sótano de la tabla en la Liga Betplay I 2023 y y está entre los ocho mejores.



El equipo mejoró en todas sus líneas, los jugadores han puesto todo de su parte y se nota el cambio de actitud en el rendimiento. Pero hay un detalle: Sebastián Viera, capitán e ídolo del club, no está disponible por lesión y la discusión ahora pasa por su debe volver a su puesto en la titular o pelearlo codo a codo con Jefferson Martínez, quien ha aprovechado con lujo su oportunidad.



Valenciano no duda: “Para mí, que se retire enseguida, de una vez”, dijo en el Vbar de Caracol. No sobra aclarar que el portero uruguayo y el ex delantero no son precisamente cercanos.



“¿Ahondar más? No, ya está bueno. Muchas gracias Viera, que te vaya bien, dedicate a preparar arqueros. Felicitaciones por todo lo que diste en Junior, pero ahora está Jefferson Martínez, merece la oportunidad y el fútbol es eso”, agregó.



Viera, de 40 años, se mantuvo entre los titulares con la llegada de 'Bolillo' Gómez, quien siempre ha dicho que a los ídolos hay que respetarlos. Pero está fuera de carrera por ahora y el regreso abre muchas dudas.



Valenciano, quien está radicado en Estados Unidos y tiene una escuela de fútbol, ha vuelto no solo como panelista sino con un nuevo canal de Youtube. Sin filtro, así podrán disfrutarlo sus fans... y sus 'haters'.