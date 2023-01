Unión le dio ácida bienvenida al Huila: le remontó en siete minutos

En Santa Marta, Unión Magdalena y Atlético Huila protagonizaron un entretenido duelo que terminó 2-1. El argentino Gustavo Britos, delantero del equipo opita, se encargó de marcar el primer gol del año en la Liga Betplay.



Al final, el ciclón se llevó los puntos después de desnudar los errores defensivos de su rival y remontar con goles de Isaac Camargo y Jairo Palomino. Dura bienvenida al Atlético Huila, que regresó este 2023 a la primera división.

Después de 20 minutos de trámite, Huila generó la primera acción ofensiva a través de Faber Gil. El ex-Equidad se juntó con el lateral John Lerma para sacar un centro con "veneno" que exigió a la defensa del ciclón. La pelota tuvo que ser rechazada al córner.



Sobre los 30', los dirigidos por Néstor Craviotto lo intentaron con la pelota quieta. Blas Díaz remató y el cobro pasó ligeramente desviado sobre el travesaño. La visita mostraba una mejor cara y no dudaba en irse al frente en cada oportunidad. A los 33' se dio la primera jugada en el arco de Jhon Figueroa, con un zapatazo de media distancia aprovechando un rebote. El disparo pasó cerca al vertical.



Atlético Huila se animó y a los 43 minutos, por la vía del tiro libre, buscó sorprender a Ramiro Sánchez. Rechazo que quedó en poder de Leonardo Escorcia y el defensor la mandó al fondo. Tras la revisión del VAR, el árbitro invalidó la acción por fuera de juego de Gustavo Britos, quien aunque no tocó la pelota sí interfirió en la jugada.



En el segundo tiempo los de Craviotto no bajaron el ritmo y muy temprano celebraron el 0-1, poniendo contra las cuerdas al ciclón. José Ramírez metió una pelota larga para el extremo Faber Gil, quien apareció por sector derecho y con un pase al medio desestabilizó a la zaga. Britos apareció en el corazón del área y sorprendió con un derechazo de primera. Transcurrían los 59' y el recién ascendido ganaba 0-1.



Aunque el dominio era del Huila, el técnico decidió retrasar sus líneas y se empezó a defender, lo que aprovechó Unión. En menos de ocho minutos dio vuelta al marcador. El tanto del empate fue obra de Isaac Camargo, después de una buena acción colectiva, con varios toques cerca al área. El 2-1 llegó tras un tiro de esquina que cabeceó Jairo Palomino.