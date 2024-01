Tulio Gómez dejó claro que Rodallega sí es posibilidad para América

América de Cali está que agita el mercado nacional e internacional y aunque está a la espera del posible fichaje de Arturo Vidal, las directivas siguen analizando refuerzos para la presente temporada.

Uno de los jugadores que ha sonado ha sido Hugo Rodallega, actualmente delantero de Santa Fe y club con el que inició pretemporada, anotando dos goles en amistosos contra Fortaleza y Patriotas.



Pese a que Rodallega y hasta el técnico Pablo Peirano dejaron claro que la opción de irse al América no está contemplada, ahora, el máximo accionista del equipo escarlata, Tulio Gómez, dejó claro en una entrevista con Carlos Arturo Arango, que el delantero de Santa Fe es uno de sus principales objetivos.



“Lo de Hugo Rodallega no está descartado. Yo quedé con la piedra cuando me bajaron el pulgar la vez pasada y no cierro la posibilidad. No es imposible”, dijo Tulio Gómez.



Además, agregó la razón por la que no ha dejado de intentar su fichaje al América, pues según él, quedó con una espina.



“Queremos traerlo. Yo quedé con la espina porque vengo hablando con él hace seis años, pero lo que pasa es que, si un técnico le dice que no, me mata porque lo sienta y lo ignora. Lo peor que le puede suceder a un jugador es que el entrenador no lo tenga en cuenta, pero siempre me ha gustado ese jugador”, finalizó Tulio Gómez.



“ Lo de ⁦@hugol1120⁩ no está descartado, yo quedé con la piedra cuando me le bajaron el pulgar la vez pasada, no cierro la posibilidad” ⁦@tulioagomez⁩ nota completa en mi canal de YouTube pic.twitter.com/7ptBJW0Pze — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) January 15, 2024



​Por ahora, Rodallega seguirá en Santa Fe, pero habrá que esperar si los directivos convencen al goleador, quien en anteriores ocasiones ha negociado su arribo al América, pero nunca se ha llegado a un acuerdo entre las partes para poder realizar el movimiento.