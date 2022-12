Tulio Gómez reveló detalles de las contrataciones del América de Cali

El América de Cali se sigue moviendo para la conformación de la nómina para los dos semestres del 2023, en el cual por los resultados deportivos de este 2022, solamente disputarán las dos ligas y la Copa Colombia, al no clasificar a torneos internacionales.



Sobre la actualidad del equipo rojo, ya se conoció la primera contratación, la del mediocampista argentino Franco Ezequiel Leys, pero este viernes en el programa ‘El Corrillo de Mao’ el máximo accionista del equipo rojo, Tulio Gómez, anunció que son 6 los jugadores que tiene contratados el América.

“Hay otros jugadores que ya están contratados, pero no puedo decir por el departamento de comunicaciones. La otra semana seguiremos anunciando los jugadores. El 90% ya están contratados y los anunciaremos la otra semana. Son 6 los jugadores”.



También aclaró la cantidad y nacionalidad de los deportistas extranjeros: “serán tres, dos argentinos y el español, Iago Falque, quien estamos tratando de confirmar porque le gustó mucho Cali”.



Además, confirmó que aparte de las contrataciones, darán a conocer los demás movimientos del equipo profesional masculino: “la otra semana ya podemos decir si llega o no. Nosotros anunciaremos renovaciones, contrataciones, salidas y préstamos”.



Posteriormente se le preguntó por la continuidad del técnico Alexandre Guimaraes, por los rumores de las últimas semanas, a lo que contestó que “todo mundo sabe que ‘Guima’ tiene contrato hasta junio”.



Por último se le interrogó por la posible llegada de Andrés ‘El Rifle’ Andrade, a lo que respondió que “no, cuando recién salió de México, quería que viniera al América, pero ya no. Quiero mucho al ‘Rifle’, pero sus mejores momentos de fútbol ya los tuvo en Nacional y México”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred - Cali

En Twitter: @AriasJuan_15