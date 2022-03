¿Limaron asperezas? Tulio Gómez dejaría salir a Osorio del América

Tulio Gómez, dueño del América de Cali, y Juan Carlos Osorio, el entrenador, no pueden llamarse precisamente un buen equipo desde hace meses, cuando la armónica relación que tenían se quebró y las declaraciones de parte y parte se salieron de control.

Aunque Osorio ofreció excusas en una extensa rueda de prensa a Gómez y a su familia y reconoció que se pudo haber pasado en alguna declaración, no hubo una respuesta igual de parte del máximo accionista, quien sigue manteniendo distancia mientras avanza la Liga Betplay.



En ese marco, ESPN México lo contactó para preguntarle si tendría algún problema en dejarlo salir pues es fuerte candidato para reemplazar a Santiago Solari en el América... pero el de México.



"No tenemos ningún problema en que se vaya. Osorio tiene una cláusula de salida en caso de que llegue una oferta, la cual de momento no ha llegado", dijo Gómez.



Esa frialdad ha sido la constante en el trato entre ambos de los últimos tiempos y no se espera que cambie. Vale recordar que Gómez decía el mes pasado que ya estaba preparándose para el adiós de su DT: "tendremos que buscar técnico para el próximo semestre", dijo en su momento.