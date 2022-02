‘Es lo que hay’: Osorio aclaró la frase y habló de sobre Tulio

El entorno del América de Cali no pasa por su mejor momento, pese a haber una buena comunión entre cuerpo técnico y jugadores, pero entre directivos y cuerpo técnico no sucede lo mismo.



Esto luego de las declaraciones de Juan Carlos Osorio posteriores al partido contra el Junior cuando dijo: “Como diría el ‘mago’ More: esto es lo que hay”, frase que cayó de la peor forma para el máximo accionista del elenco ‘escarlata’ Tulio Gómez, quien respondió que "hay muy buen material humano en el equipo, pero falta gestionarlo mejor" y luego complementó con "tenemos que pensar en técnico para el otro semestre".

Este viernes hubo atención a medios de forma virtual por parte de América, en la que el entrenador risaraldense comenzó aclarando la situación de la frase y dio su opinión sobre Gómez.



“Yo hacia mis jefes, don Tulio, doña Miriam y hacia la propia Marcela, siento lo siguiente: admiración como seres humanos y como empresarios, hombres de empresa, inversores, me parece que son de admirar, son el ejemplo a seguir para muchos colombianos que quisieran lograr algún día los recursos que ellos tienen y me parece que uniendo esos dos aspectos, el fútbol colombiano está ávido y necesitado de tener inversores y jefes como los nuestros”, manifestó.



Seguidamente añadió: “Les tengo un respeto profundo y la decisión final la toman ellos, porque son precisamente los que invierten, los que exponen los recursos en un club de fútbol como lo es América. Ahora, que haya diferencias sí y son diferencias en mi opinión obvias, naturales, porque por un lado, a ellos somos muchos los que los admiramos como inversores y empresarios, ellos ven el futbol desde ese punto de vista… también reconozco públicamente que me he pasado de tono, ya le ofrecí disculpas al jefe y espero tener algún día la oportunidad de ofrecérselos a la ‘jefa’”.



Luego habló de la frase que dijo posterior al juego con Junior, que se tergiversó: “Las interpretaciones dependen de cada uno, ante Junior dije 'que lo que hay, es lo que hay' y creo que fue mal interpretada, porque esa no es una frase mía, esa frase es de míster José Luis izquierdo, más conocido como el ‘Mago’ More, un gran presentador y uno de los hombres más buscados hoy en España, para apoyo individual y privado en la toma de decisiones y dice que “para poder uno gestionar una situación lo primero que tiene que reconocer es que la situación que hay, es la que hay”.



Luego continuó: “entonces cuando yo dije 'que lo que hay esto es lo que hay' quise decir que con la nómina disponible para el partido con Junior iniciamos con dos muchachos muy jóvenes, Daniel Mosquera y Eber Moreno, y rematamos el partido con otros dos muchachos, con Joider Micolta y Yaliston Martínez, que a futuro van a ser profesionales, eso creo yo, pero que en el momento esto es lo que hay, o sea que son jugadores que no tienen experiencia y que nosotros por decisiones del club y decisiones muy respetadas, en los últimos 10 meses hemos prestado, negociado tres extremos de mucho nivel, Duván Vergara, Jeison Lucumí y Emerson Batalla. Ahora la gran necesidad del club es un extremo, cuando yo hablo y digo, no lo digo para utilizar un término peyorativo o para minimizar a nadie, simple y llanamente lo digo para darle claridad al contexto”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15