¿Qué pasa con la 'mechita'? Edwin Cardona no define su futuro

Los hinchas del América se ilusionan con las últimas noticias, aparentemente un grupo inversor podría traer al volante Edwin Cardona a las filas de Juan Carlos Osorio.

Los resultados deportivos no dejan conforme a la hinchada, los ‘escarlatas’ clasificaron agónicamente a los cuadrangulares y en ellos no tuvieron el mejor rendimiento frente a equipos como Tolima y Millonarios. Edwin termina a fin de año su préstamo por dos temporadas con Boca. El jugador colombiano tiene contrato vigente con Xolos de Tijuana,



El máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, se manifestó sobre Cardona en live con el creador de contenido Alfred Gómez: “Edwin Cardona vale 400 millones de pesos. Es un jugador que vale 5000 millones al año. Lo podrá pagar Nacional o Junior, pero América no lo puede hacer. Si hay una empresa que nos pague $3000 millones, porque América puede pagar hasta 1550, siendo mucho; no creo, muy difícil”.



A pesar de esta contundente respuesta el entrenador Juan Carlos Osorio espera un posible si del mediocampista que actuó el último año en Boca Juniors. Cardona de 29 años no desearía volver a México, y por eso aún no define su futuro, el volante estaría siendo tentado también por Racing de Argentina, donde no tendría que cambiar su residencia, o volver a Colombia, jugando para el América de Cali o Atlético Nacional, quien se habría sumado a las pretensiones futbolísticas del antioqueño.