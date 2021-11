Tulio Gómez destapó sus cartas ante eventual eliminación del América

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, entregó varias informaciones de la actualidad de la institución, que está seriamente comprometida en su aspiración a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, situación que condiciona la continuidad del técnico Juan Carlos Osorio.

En amplia charla con el ‘Súper Combo del Deporte' de Radio Red Cali habló de las entradas y salidas, los cuales se darán en diciembre, pero también de los entrenadores que le gustan llegada la necesidad, sin descartar una eventual segunda parte de Alexandre Guimaraes.



“Si nosotros hoy estamos haciendo cuentas, es porque no hemos hecho la tarea, contra Nacional esperaba al menos empatar y contra Jaguares y Quindío, debimos haber ganado, yo tenía presupuestados esos 7 puntos, matemáticamente todavía tenemos posibilidades, pero hay que luchar. No hemos tenido un buen desempeño como local y eso es mortal, para que un equipo esté en los primeros lugares tiene que hacer la media inglesa: Ganar de local y empatar de visitante, con esto tiene”.



Añadió que “los americanos con un 1% de posibilidades tenemos un 99% de fe”. Consultado sobre si ha pensado en otras opciones de entrenador si las cosas no salen con Juan Carlos Osorio, reveló que “siempre mantengo y hay varios técnicos que me gustan, pero en cada momento hay que pensar cuál está disponible y a cuál tenemos acceso, pero pensemos en que nos metamos a los ocho y que hagamos un buen papel. Recuerden que América en el 2008, 2019 y 2020 llegamos de últimos al octogonal. Cuando inicia el octogonal todos empezamos de ceros”.



También confirmó que no le pidió cambiar el sistema: “Ese hombre saben mil veces más que yo, simplemente le dije que en su sabiduría mirara qué había que cambiar y modificar, porque a veces hay que ser elásticos, porque uno juega acorde a las herramientas que tenga, como jugando cartas”.



En cuanto a las reacciones de mucha gente, señaló que “infortunadamente las redes sociales se han vuelto una cloaca, donde destilan bestialidades y hablan babosadas, a Guimaraes le hicieron la guerra una cosa horrible y si Juan Cruz Real hubiera tenido público, lo hubieran linchado, lo mismo con Osorio. En redes sociales hay unos que dicen que son hinchas del América, pero se disfrazan para atacar el equipo, y así pasará con el que llegue, no hay que pararles bolas”.



Si en algún momento van a apostarle a un proyecto, mencionó que “en Millonarios fueron valientes con Gamero y lo aguantaron, el aporte que ha hecho Osorio en la sede ha sido maravilloso, estamos haciendo tres canchas nuevas con medidas Fifa reglamentarias, el mismo personaje que hizo las canchas del estadio de Barranquilla, y estamos montando un centro de alto rendimiento, pero al hincha no le interesa si el equipo está entrenando en un potrero, si está quebrado o rico, le interesa que obtenga resultados, solo ven los resultados. Diría que solo un 5% ve la infraestructura, la cantera o un centro de alto rendimiento”.



Agregó que “nosotros no podemos tomar decisiones acorde con las redes sociales, a algunos hinchas que hacen vandalismo en el estadio o a una presión de la prensa. Nuestras decisiones las tomamos basados en indicadores de gestión, pero también es cierto que un equipo grande como América no puede hacer procesos estando eliminado, un equipo grande no se puede dar el lujo de no participar en un octogonal ni en Copa Libertadores, porque eso es lo que nos nivela un poco las finanzas”.



Descartó que el próximo año se vaya a vincular jugadores de renombre: “No hay posibilidades, todos los equipos de Colombia estamos quebrados, hay unos que tienen un respaldo económico que los puede subsidiar como el caso de Nacional, Junior, de pronto Millonarios. El resto estamos quebrados, ahora bien, Tolima tiene Copa Libertadores y eso le ayuda mucho en sus arcas. Nosotros recibimos un millón de dólares al año por televisión y la taquilla ha sido paupérrima. Los directivos no vivimos del fútbol, el fútbol vive de nosotros, por ejemplo, el caso de Cali, que no tiene un mecenas y tiene que endeudarse cada día más, lo mismo nosotros, los equipos sobrevivimos y tenemos que vender jugadores, no tenemos cómo aguantarlos”.



De otro lado, sobre el caso de Juan Carlos Osorio si queda eliminado antes de terminar el todos contra todos, expresó: “En su momento tomaremos la decisión, acorde a lo acontecido. Hay varios técnicos que me gustan, Harold Rivera, (Alberto) Gamero, (Hubert) Bodhert, Colombia tiene buenos entrenadores, me gusta (José Alberto) Suárez, (Hernán) Torres, con quien tengo un enorme agradecimiento porque fue quien nos ascendió”. Al mismo tiempo, reconoció que no le cierra las puertas a una eventual segunda parte de Alexandre Guimaraes: “Podría ser, nunca digas que no”.



Sobre las equivocaciones en los arbitrajes, señaló que “todos los equipos vemos cuando se equivocan en contra, pero no a favor. Los árbitros se equivocan en contra y a favor, no creo que un juez llegue a pensar que va a perjudicar a un equipo y he visto a árbitros que se equivocan a favor y en contra. Nosotros no juzgamos a los árbitros, si en algún momento vemos algo que no nos gusta, le enviamos una carta a la Comisión Arbitral. No nos gusta justificar las derrotas con los árbitros. Con el Cali era para haber ganado, hubo un error arbitral allí, pero no lo justificamos. Lo del VAR me parece una verraquera, me gusta porque el VAR muestra lo que es, obviamente debe tener una interpretación correcta del árbitro”.



También está de acuerdo con que la herramienta se utilice en todos los partidos: “Hay unos costos que han sido altos, como las pruebas PCR, que se puede mermar, el VAR es importante, si hubiera habido VAR en la final contra el Junior no hubiéramos perdido la Superliga”.



De igual forma, se refirió a la posibilidad de un campeonato largo en 2022: “Creo que sí, porque viene el Mundial, vienen varios eventos y nos toca jugar uno solo, soy amigo de dos torneos, pero el próximo año creo que va a tocar uno solo”.



Sobre la adquisición de la sede de Cascajal, cuyo sería de $8.000 millones, sostuvo que “estamos en ese proceso, esperemos que se cristalice”.



Eso implica que el próximo año no habrá alta inversión en la plantilla: “tenemos que ver cómo hacemos, vender futbolistas y muchos abonos, un Pablo Ortiz, un Batalla”. En cuanto a Marino Hinestroza confirmó que retorna al equipo, y están analizando lo de Kevin Angulo, Nicolás Giraldo, Juan David Giraldo.



Acerca del partido ante Equidad a puerta cerrada, dijo que “no nos han notificado, pero ya nos dijeron que el partido del sábado será a puerta cerrada, Equidad que está eliminado, la hinchada no tiene una motivación y como no pueden entrar los de América, prefiere jugar a puerta cerrada. Hay partidos en los que cuesta más abrir el estadio que jugar sin público, un ejemplo, en el juego anterior la taquilla fue paupérrima y no sé si juguemos los partidos que faltan a puerta cerrada. No paga, recogemos $20 o $30 millones y abrir el estadio cuesta $50 o $60 millones”.



