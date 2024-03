Vea quiénes están: los árbitros designados para la fecha 14 del FPC

Desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de marzo, la Liga BetPlay Dimayor tendrá la fecha 14 donde varios equipos ya podrían asegurar su cupo a los cuadrangulares semifinales, y otros que ya se metieron en la pelea y buscarán sumar puntos.

De esta manera, la División mayor del fútbol colombiano dio a conocer quiénes serán los árbitros asignados para impartir justicia en esta nueva fecha del balompié nacional.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 14



Viernes 29 de marzo

Alianza FC vs. Deportes Tolima - Ferney Trujillo (Casanare)

Junior vs. Equidad - Luis Delgado (Valle del Cauca)



Sábado 30 de marzo

Envigado vs. Atlético Nacional - Wander Mosquera (Antioquia)

Deportivo Pasto vs. Once Caldas - Wilmar Roldán (Antioquia)

​Boyacá Chicó vs. Jaguares - Jorge Duarte (Santander)

Fortaleza CEIF vs. Millonarios - Andrés Rojas (Bogotá)



Domingo 31 de marzo

Santa Fe vs. Patriotas - Edilson Ariza (Santander)

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga - Diego Ulloa (Valle del Cauca)

Independiente Medellín vs. América de Cali - José Ortiz (Norte de Santander)

​Deportivo Cali vs. Águilas Doradas - Jhon Ospina (Quindío)

Recuerde que puede seguir toda la jornada del fútbol profesional colombiano acá en Futbolred.com