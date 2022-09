Tomás Ángel sobre su presente en el verde: ‘ya llegará la oportunidad’

Atlético Nacional buscará este lunes, un triunfo frente a Patriotas y así no perder su lugar dentro del grupo de los ocho en la Liga BetPlay II-2022. Tomás Ángel sigue trabajando fuerte para sumar minutos y así que lo puedan volver a convocar con la Selección Colombia sub-20.



“A todos sin excepción, llegamos frustrados a la casa si no los convocan o no pueden juegan, yo manejo lo que pueda controlar, como entreno, como me preparo, la actitud no la negocio. Lo externo lo manejan otras personas, yo estoy entrenando fuerte, esforzándome y estar atento para aprovechar la oportunidad de poder jugar”, remarcó.





En cuanto al presente en Nacional, Tomás expresó que “llevo varios procesos, he crecido como persona y ser más maduro. Siempre busco la oportunidad de jugar, hablo con los entrenadores, pero controlo lo que yo puedo. Llego temprano, me esfuerzo más y la decisión de jugar no pasa por mí. Estoy esperando esa oportunidad, el que trabaja y está enfocado le va a llegar”.



Además, “he estado muy paciente, mi papá me dice que esté tranquilo. Soy disciplinado, trabajo y sé que en cualquier momento llegará la oportunidad de jugar. Debo esperar para poder sumar minutos de juego”.



Finalmente, el jugador toma este momento con tranquilidad. “Cada día aprendo, busco mejorar, me siento preparado, me siento bien y trato de buscar la oportunidad. Hay que tener paciencia y está listo para lo que llegue. Tengo ansias de jugar, el hincha me quiere ver. Si juego o no, pasa por lo que decidan otras personas, en cuanto al fútbol moderno, el centro delantero debe ser más dinámico y por eso hay que estar preparado para moverse bien en el frente de ataque. Yo estoy atento para jugar donde el cuerpo técnico quiera, si es de ‘9’ o de extremo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8