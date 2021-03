No siempre es para ayudar a Nacional: Tolima se salvó de la roja

Deportes Tolima se enfrentó a Atlético Nacional en uno de los duelos más interesantes de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2021. El cuadro pijao se impuso en su casa al equipo verdolaga por 2-1, gracias a los goles de Sergio Mosquera y Gustavo Ramírez.

No obstante, las polémicas no fueron ajenas en este vibrante duelo y las decisiones arbitrales volvieron a tomar protagonismo. En el minuto 24, Jhon Narváez, defensor del Tolima, le propinó un fuerte codazo a Juan David Cabal, el cual era para tarjeta roja, pero el colegiado no lo vio así.



El juez de la contienda, Carlos Andres Betancur, quien pitó la falta y sacó amarilla, no revisó la acción de juego en el VAR y dejó pasar por alto la fuerte infracción del defensor.



Cabe resaltar que, minutos atrás, Betancur salvó a Nacional de quedarse con un jugador menos, luego de una fuerte entrada de Michael Chacón sobre Julián Quiñones, que también era para expulsión.