Julián Quiñones se solidarizó con Cataño: 'Se debe marcar precedente'

Los hinchas del Tolima no le perdonan a Daniel Cataño el penalti que erró ante Nacional en la final de Liga I-2022. Sin embargo, los insultos que recibe desde ese entonces, se transformaron este domingo en un vil agresión por parte de un hincha que ingresó a la cancha y lo sorprendió por la espalda.



Julián Quiñones, capitán del Deportes Tolima, mostró su solidaridad con Cataño, quien fue su compañero en Tolima. Aseguró en Win Sports que es hora de sentar un precedente ante este tipo de actos reprochables en el fútbol colombiano.

"No vi bien lo que pasó porque me agarró de espalda, pero dicen que hubo una agresión contra nuestro colega Cataño y son cosas que no deben de pasar, independientemente de lo que haya pasado con el jugador, son cosas del fútbol. Se debe marcar un precedente en los estadios y esperar que por el bien del fútbol no vuelva a pasar esto. Que el espectaculo nunca se ve manchado", declaró Quiñones.



Aunque los capitanes de equipo y técnicos intentaron mediar para que el partido se desarrollara, Millonarios terminó marchándose al camerino por "falta de garantías". Media hora después lo hizo Tolima. El partido finalmente no se disputó.



"Creo que hay que marcar un precedente porque han pasado muchas cosas en nuestro fútbol. Por mí está bien que no se juegue el partido, hoy le tocó a Cataño y mañana puede ser uno de nosotros. Para nuestro fútbol esto no nos hace ver bien. Vino mucha gente y niños a acompañarnos y que presencien un acto de estos, no es justo. Hay que recapacitar", agregó.