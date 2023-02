Tolima reprochó a Millos: 'es impresentable que se retiren, un boicot'

Una agresión a Daniel Cataño antes del pitazo inicial del duelo Tolima vs Millonarios provocó la decisión de este último de retirarse de la cancha por falta de garantías.

Un hombre que agrede por la espalda al jugador azul, con pasado en el club de Ibagué, generó una respuesta de este último, al cual provocó su expulsión. Por eso el equipo azul decidió llevar al grupo al camerino y no jugar el encuentro.



Aunque algunos jugadores entendieron las razones de los bogotanos, el presidente del Tolima, César Camargo, tuvo cero empatía ante la situación y de hecho criticó con dureza a Millonarios: "Hay dos hechos reprochables: no puedo hablar mucho más del hincha, se sale de nuestro control y será judicializado. Pero hay otro hecho que es impresentable y es que un equipo se retire de la cancha, eso es un boicot al juego, al deporte, no se vale que nos presionen de esa manera, espero que se apliquen las medidas disciplinarias", explicó.

Camargo se refirió a la situación del día sábado, cuando hinchas fueron a ofender y a insultar a Cataño al sitio de concentración en Ibagué y él respondió.



"Hay un hecho inocultable, no debería terminar en esto, estamos en contra de la provocación de ayer de parte del jugador, no es fútbol ni deporte, pero esto se sale de nuestro control", añadió Camargo.



El directivo no mostró ninguna solidaridad ante lo visto en el estadio Murillo Toro y fustigó a su rival, lo que hace previsible un conflicto jurídico largo tras estos penosos hechos: "​Somos los llamados a defender el deporte no a destruirle guardándonos en el camerino"; concluyó.