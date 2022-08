¿Jugar paga? Tabla en la que criticado DIM lidera y Junior es colero

Todo es cuestión de percepción. También en el fútbol. Aquel que deja dudas resulta ser el más riguroso con la pelota y aquel que, aseguran, está cambiando el juego, es el que más se le aleja.

Lo reflejó con claridad el último reporte de tiempo efectivo de juego en la Liga Betplay, que sorprendió en cada detalle. Para empezar, los cinco primeros de la tabla, es decir los que más tiempo dedican a jugar al fútbol.



El criticado Independiente Medellín, un proyecto que apenas despega de la mano de David González, resultó ser el que más tiempo efectivo de juego registra, con 53 minutos y 56 segundos. En su caso, los elogios han ido dando paso a las dudas por la consistencia del juego, pero nadie puede reprocharle su intención de proponer algo distinto. Eso, a la luz de los fríos números, parece empezar a notarse.



Y el equipo que, según la crítica y para orgullo de su afición, es el que mejor fútbol practica en la Liga, resulta ser su escolta. Millonarios tiene un registro de 53m 55s, apenas un segundo menos que los antioqueños, una marca que se repite en cada uno de los informes que entrega Dimayor y que lo confirma como el que, en efecto, más tiempo dedica a la pelota y menos al desperdicio del tiempo. Su liderato en la tabla de posiciones lo confirma.



Después está ​Jaguares (53m 51s) con sus limitaciones; Deportes ​Tolima (53m 28s), al que los resultados no acompañan pero sin duda deja su sello de apostar a la pelota, y ​Atlético Nacional (52m 58s), que con todo el talento de su nómina también se caracteriza por no perder minutos sino ir al frente... Otra discusión es qué tan seductor resulta para su exigente afición.

⚽⏱️ Traemos el ranking de tiempo efectivo de juego por la fase del Todos contra todos en la #LigaBetPlayDIMAYOR lI - 2022. ⚽⏱️ #DimayorInnova #Opta pic.twitter.com/otxwUlD6zb — DIMAYOR (@Dimayor) August 23, 2022

Pero lo que llama la atención son los coleros, los últimos cinco de la tabla de tiempo efectivo de juego en la Liga.



En el puesto 15 aparece el sorprendente Unión Magdalena (50m 13s), el segundo del torneo en la actualidad; en la casilla 16 está Envigado (50m 00s), en teoría el equipo más joven y del que se espera un tiempo efectivo en cancha que no es tal, y en el 17 Independiente Santa Fe (49m 41s), otra nueva escuela con Alfredo Arias que suena muy bien en la teoría pero que, a la luz de esta medición, pierde demasiado tiempo en no jugar.



El penúltimo en la tabla es Pereira (49m 13s) y el colero, el que menos tiempo efectivo de juego tiene entre todos los 20 equipos de la Liga, es el Atlético Junior (48m 38s). El registro es toda una contradicción: ¿acaso no tiene la nómina con más recursos del país para elaborar el juego y no desperdiciar los minutos? ¿no se dice que es el que practica el fútbol más moderno, el que más y mejor ataca, el que siempre va por todos los partidos en todas las canchas, como dice su DT, Juan Cruz Real? Pues lo contradicen los fríos números. Quién lo diría. Tener más no siempre es aprovecharlo mejor...